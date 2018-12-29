Водій жорстоко побив пішоходів-порушників, які перебігали дорогу: відео
У Кам'янському, що на Дніпропетровщині, водій розлючено вибіг з машини та побив пішоходів, які переходили дорогу в недозволеному місці.
Відео з камер спостереження опублікували на YouTube.
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На ролику видно, що жінка з собакою і ще двоє осіб перебігали дорогу на проспекті Ювілейному в недозволеному місці. Собака, яка бігла трохи попереду ледь не потрапила під колеса "Жигулів".
Водій жорстоко побив пішоходів-порушників
Водія це дуже обурило, а тому він екстрено загальмував, вибіг з автомобіля і вдарив жінку кулаком в обличчя. Після цього він ударив і чоловіка, який також переходив дорогу в недозволеному місці. Чоловік від удару впав на проїжджу частину за кілька сантиметрів від машини у русі.
Водій побив пішоходів, які переходили дорогу не за правилами: відео