Раніше суд обрав водієві Toyota Land Cruiser запобіжний захід у вигляді 2 місяців арешту, або застави лише у 340 тисяч гривень. Водночас прокуратура клопотала про 10 мільйонів.

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Прокуратура планувала оскаржити заставу

Через невелику суму застави прокурори хотіли подати апеляційну скаргу на рішення суду. Речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко казав, що її направлять на початку тижня, тобто з 15 листопада.

Зауважимо, на суді водій своєї вини не визнав та не покаявся. Він сказав, що не помітив дітей, бо "задивився в телефон".

Зверніть увагу! Згодом Чубенко спростував інформацію про те, що підозрюваний вийшов на волю. Він запевнив, що горе-водій перебуває в СІЗО, пише Суспільне.

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