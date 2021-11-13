Водія, який під наркотиками збив дітей у Харкові, випустили під заставу – ЗМІ

Винуватець моторошної ДТП у Харкові 13 листопада нібито вийшов із СІЗО, За нього, мовляв, внесли 340 тисяч гривень застави і тепер чоловік перебуватиме на волі до рішення суду.

Інформацію про те, що водій вийшов на волю, поширили місцеві телеграм канали. Раніше суд обрав керманичу Toyota Land Cruiser запобіжний захід у вигляді 2 місяців арешту, або застави лише у 340 тисяч гривень. Водночас прокуратура клопотала про 10 мільйонів.

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Прокуратура планувала оскаржити заставу

Через невелику суму застави прокурори хотіли подати апеляційну скаргу на рішення суду. Речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко казав, що її направлять на початку тижня, тобто з 15 листопада.

Зауважимо, на суді водій своєї вини не визнав та не покаявся. Він сказав, що не помітив дітей, бо "задивився в телефон".

Що відомо про ДТП з дітьми у Харкові

Аварія трапилася 11 листопада на перехресті проспекту Науки та вулиці Тобольської.

Водій автомобіля Toyota Land Cruiser наїхав на двох 13-річних дітей, які переходили дорогу на зелене світло разом з іншими людьми. Відомо, що хлопчик та дівчинка поверталися зі школи.

На щастя, діти вижили. Медики оцінили їхній стан як стабільний, середньої тяжкості.

Результати аналізів показали, що на момент ДТП водій перебував під дією метадону.