У судах попередньої інстанції, як зазначила у коментарі 24 каналу донька загиблого Маргарита Подуст, винуватця аварії засудили до умовного терміну ув'язнення. Однак родичка загиблого не залишає надії домогтися реального позбавлення волі.

Дивіться також Навіть не скидав швидкість: у Києві на пішохідному переході легковик збив жінку з онуком – відео

Рішення по справі про ДТП зі смертю 73-річного Василя Подуста переглядатимуть у касаційному суді вже вдруге.

Пролітав на червоне

Аварія, яка сталася через провину водія Opel Astra сталася на пішохідному переході на Миколаївській дорозі в Одесі 8 травня 2018 року. За даними ЗМІ, за кермом перебував Станіслав Надєєв.

Судячи з відео, яке зробили камери відеоспостереження, літній чоловік почав переходити дорогу на зелений сигнал світлофора. У цей час легковик рухався у другій смузі на чималій швидкості. Замість того, щоб зупинитися, водій перелаштувався у крайню праву та прискорив автівку.

Уникнути зіткнення ані Надєєв, ані пішохід вже не могли. Після удару водій навіть не підійшов до потерпілого.

Від отриманих травм Василь Подуст помер у реанімації.

Місяць не обирали запобіжний захід

Як стверджує донька загиблого, після аварії слідчі не призначали жодних аналізів на наявність у крові водія наркотиків чи алкоголю. У кримінальному провадженні є лише висновок лікаря про те, що чоловік був тверезим.

Після ДТП правоохоронці понад місяць не передавали до суду клопотання про обрання чоловіку запобіжного заходу. Лише коли про гучну ДТП почали писати журналісти, Надєєва посадили під варту.

Втім, попри наявність відеозаписів, де чітко видно порушення ПДР, судді вирішили призначити водієві вкрай м'яке покарання – 5 років умовно з 3 роками випробувального терміну.

Родичі загиблого подали скарги щодо такого вироку, однак їх в судах фактично відхиляли.

Якби водії знали, що за подібне порушення їх точно покарають, можливо, мій батько не загинув. Побоююся, що без розголосу ЗМІ цього вбивцю-гонщика випустять на свободу, і він так само безкарно продовжить їздити вулицями нашої країни, і вбивати невинних пішоходів, – зазначила донька загиблого.

Дивіться відео смертельної ДТП в Одесі, винуватця якої засудили до умовного покарання (18+):