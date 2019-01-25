Водіям запропонували сучасну альтернативу ключам для авто: цікава технологія

Безключовий доступ до авто – модна нині "фішка", яка вабить багатьох автолюбителів. Позаяк, відчиняти й зачиняти машину без необхідності щоразу діставати ключ із кишені – це щонайменше зручно.

У гонитві за технологіями зловмисники теж не пасуть задніх, перехопити радіосигнал та отримати доступ до чужого авто для них не така вже й велика мудрість. Німецький виробник електроніки – компанія Bosch – пропонує своє "бездоганне" рішення. Система так і називається Perfectly Keyless. Вона дає змогу автовласнику використовувати замість ключа власний смартфон.

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При цьому йому так само не обов'язково діставати ґаджет з кишені чи сумки. Достатньо підійти до машини – двері автоматично розблокуються, і водію залишиться всього лиш натиснути кнопку запалення, щоб завести її.

Цифровий ключ захований у самому телефоні – зв'язок між авто та спеціальним мобільним додатком здійснюється через "хмару". Передавання даних відбувається з використанням стандарту Bluetooth. На сигнали чужих смартфонів чи інших електронних пристроїв система не реагує.



Достатньо підійти до машини – двері автоматично розблокуються

Зі слів розробників, які працюють над технологією уже не перший рік, датчики автомобіля розпізнають телефон господаря так само надійно як за відбитками пальців. За потреби, автовласник може надати доступ до машини іншим особам, тому така система стане в пригоді, наприклад, для каршерінгу.



Як працює система Perfectly Keyless

А у випадку втрати телефону, цифровий ключ легко деактивувати через інтернет. Важливо лише стежити за рівнем заряду акумулятора свого гаджета, щоб той, бува, не розрядився у найбільш невідповідний момент.