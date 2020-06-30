Понад десяток водіїв вантажівок відмовились проходити ваговий контроль на КПП "Дачне" під Одесою. В знак протесту вони вночі 30 червня перекрили проїзд на трасі Одеса – Київ.

Глава Одеської ОДА Максим Куций поінформував, що на місце подій приїхали поліцейські і склали щодо порушників адмінпротоколи. Про це повідомляє "Думська".

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Посилення вагового контролю вантажівок: позиція Одеської ОДА

З 1 липня в області суттєво посилять габаритно-ваговий контроль. Шість додаткових вагових комплексів встановлять на найпопулярніших маршрутах далекобійників. На них працюватимуть групи інспекторів "Укртрансбезпеки" з інших регіонів.

Куций зазначив, що в 2020 році на Одещині заплановано ремонт 163 кілометрів доріг державного значення. Він пригрозив, що не допустить їх руйнувати перевантаженими фурами.

Що відомо про "хронічні" конфлікти на КПП "Дачне" під Одесою

КПП "Дачне" – місце постійних конфліктів через ваговий контролю. У квітні 2019 року тут, наприклад, сталося нічне побоїще між активістами двох конкуруючих громадських організацій.

У грудні минулого року водії вантажівок також перекривали КПП "Дачне". Тоді далекобійникам вдалося в результаті проїхати без зважування.

Що відомо про зважування вантажівок в Україні

Ваговий контроль на українських дорогах був скасований при експрезиденті-втікачі Вікторові Януковичі. Процедура перетворилася в корупційні схеми.

Після 2014 року великовантажні фури знову почали зважувати. Перевантажені машини протягом кількох років перетворили головні магістралі країни в розбиті дороги.

З 12 травня 2020 року інспектори Укртрансбезпеки склали понад 900 актів про перевищення габаритно-вагових параметрів. А сума штрафів за цей період становить понад 190 тисяч євро.

Нещодавно правоохоронці посилили перевірки великогабаритних вантажівок. Передусім тому, що забиті під зав'язку фури руйнують дороги на цій проблемі нещодавно наголошував і президент Володимир Зеленський.

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Яка сума штрафів за перевищення встановлених габаритно-вагових норм