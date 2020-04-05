Водії маршруток відмовились возити пасажирів та "нальоти" Кличка на лікарні– відео тижня
24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.
Приватні перевізники відмовилися працювати
У Кропивницькому приватні перевізники відмовилися возити пасажирів до завершення карантину. Відповідно до рішення Кабміну, одночасно в салоні могли перебувати не більше 10 пасажирів. Працювати у збиток водії не захотіли.
Дивіться відео: чому перевізники не працюють
Мер Києва Віталій Кличко продовжує робити "нальоти" з перевіркою у медзаклади, де лікують хворих на COVID-19. Він перевіряє, чи у достатній кількості лікарі мають маски і рукавиці, апарати ШВЛ.
Дивіться відео рейду Кличка в лікарню:
Жінку, яка померла від коронавірусу, поховали без дотримання норм
У районній лікарні міста Олешки, що на Херсонщині, від коронавірусу померла 69-річна медсестра. Інфекцію у неї виявили посмертно і поховали жінку без дотримання належних санітарних норм. Через це під загрозою опинилися понад 100 людей.
Дивіться відео: 100 людей опинились під загрозою через неналежне поховання хворої
Понад мільйон випадків COVID-19 у світі
Кількість виявлених випадків хворих на COVID-19 у світі перетнула позначку в один мільйон. Загинуло від небезпечної недуги 60 тисяч людей. Втім деякі експерти стверджують, що реальна картина пандемії у світі може бути іншою.
Дивіться відео: дані про смертність від коронавірусу можуть бути занижені
Як лікують від коронавірусу в Україні
Деякі пацієнти скаржаться, що на ліки від COVID-19 вони витрачають по декілька тисяч гривень. На додачу, частину препаратів важко придбати. Попри те, що в Міністерстві охорони здоров'я обіцяли лікувати безкоштовно.
Дивіться відео: чим лікують хворих на коронавірус та скільки коштує лікування
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