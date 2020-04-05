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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ПОМЕР ІВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВІРУС COVID-19

      Водії маршруток відмовились возити пасажирів та "нальоти" Кличка на лікарні– відео тижня

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      Відео тижня / 24 канал

      24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

      Приватні перевізники відмовилися працювати

      У Кропивницькому приватні перевізники відмовилися возити пасажирів до завершення карантину. Відповідно до рішення Кабміну, одночасно в салоні могли перебувати не більше 10 пасажирів. Працювати у збиток водії не захотіли.

      Дивіться відео: чому перевізники не працюють

      Кличко наносить раптові "нальоти" на лікарні

      Мер Києва Віталій Кличко продовжує робити "нальоти" з перевіркою у медзаклади, де лікують хворих на COVID-19. Він перевіряє, чи у достатній кількості лікарі мають маски і рукавиці, апарати ШВЛ.

      Дивіться відео рейду Кличка в лікарню:

      Жінку, яка померла від коронавірусу, поховали без дотримання норм

      У районній лікарні міста Олешки, що на Херсонщині, від коронавірусу померла 69-річна медсестра. Інфекцію у неї виявили посмертно і поховали жінку без дотримання належних санітарних норм. Через це під загрозою опинилися понад 100 людей.

      Дивіться відео: 100 людей опинились під загрозою через неналежне поховання хворої

      Понад мільйон випадків COVID-19 у світі

      Кількість виявлених випадків хворих на COVID-19 у світі перетнула позначку в один мільйон. Загинуло від небезпечної недуги 60 тисяч людей. Втім деякі експерти стверджують, що реальна картина пандемії у світі може бути іншою.

      Дивіться відео: дані про смертність від коронавірусу можуть бути занижені

      Як лікують від коронавірусу в Україні

      Деякі пацієнти скаржаться, що на ліки від COVID-19 вони витрачають по декілька тисяч гривень. На додачу, частину препаратів важко придбати. Попри те, що в Міністерстві охорони здоров'я обіцяли лікувати безкоштовно.

      Дивіться відео: чим лікують хворих на коронавірус та скільки коштує лікування

       

      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини Києва Новини Херсона Транспорт Новини Кропивницького Віталій Кличко Відео тижня
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