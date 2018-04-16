Водії попереджають про затори на під'їзній дорозі до аеропорту "Бориспіль"

Водіїв попереджають про затори на під'їзній дорозі до аеропорту "Бориспіль". Так як там тривають дорожні роботи.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури у Twitter.

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"Шановні пасажири, триває ремонт під'їзної дороги від Бориспільського шосе до МА "Бориспіль". У зв'язку з цим можлива затримка руху автомобільного транспорту", – йдеться у повідомленні.

"Просимо планувати виїзд перед вильотом з урахуванням додаткового часу", – додається у ньому.