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Водії попереджають про затори на під'їзній дорозі до аеропорту "Бориспіль"

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Водії попереджають про затори на під'їзній дорозі до аеропорту
Водії попереджають про затори на під'їзній дорозі до аеропорту / фото Укравтодору

Водіїв попереджають про затори на під'їзній дорозі до аеропорту "Бориспіль". Так як там тривають дорожні роботи.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури у Twitter.

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"Шановні пасажири, триває ремонт під'їзної дороги від Бориспільського шосе до МА "Бориспіль". У зв'язку з цим можлива затримка руху автомобільного транспорту", – йдеться у повідомленні.

"Просимо планувати виїзд перед вильотом з урахуванням додаткового часу", – додається у ньому.

Теги: Новини Києва Новини Борисполя Міністерство інфраструктури
Джерело: 24 Канал
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