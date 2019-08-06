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      Водії вантажівок перекрили трасу Київ – Чоп на Львівщині: фото

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      Трасу Київ – Чоп на Львівщині перекрили
      Трасу Київ – Чоп на Львівщині перекрили / UA Lviv

      Водії вантажівок перекрили міжнародну трасу Київ – Чоп у Запитові Кам’янка-Бузького району, що на Львівщині. Близько 200 людей ходять по пішохідному переходу.

      Водії протестують проти корупції в державній службі "Укртрансбезпека", про це повідомляє Telegram 24 каналу.

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      Далекобійники скаржаться, що чиновники вимагають все більші хабарі за видачу ліцензій на вантажні перевезення: від 300 до 500 євро за одну фуру.

      Один з ініціаторів акції перевізник Володимир Михалевич розповів, що в пунктах видачі "робиться страшне – черги, люди чекають по кілька днів, сваряться", пише Zaxid.net.

      Якщо раніше у Львові в день видавали приблизно 300 універсальних дозволів і приблизно 70-80 транзитних. А тепер загалом у Львові на день видають 60 дозволів,
      – сказав Михалевияч.

       Так, з 23 липня "Укртрансбезпека" згідно з наказом №572 Міністерства інфраструктури суттєво обмежила видачу дозволів.


      Протест водіїв на Львівщині/ Джерело: lv.suspilne.media

      Акція почалась о 9:55, а об 11 дорогу розблокували повністю. Рух міжнародної трасою відновили.


      Перекриття траси Київ – Чоп/ Фейсбук-сторінка Ігоря Зінкевича 


      Протест водіїв/ Джерело: lv.suspilne.media

       

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