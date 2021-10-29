Наступного дня після трагедії правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Цю аварію розслідують як порушення правил дорожнього руху, яке призвело до загибелі.

Ця аварія У Харкові дівчина на Infiniti на смерть збила жінку, яка переходила дорогу на переході

Що загрожує водійці

Про загибель 72-річної жінки повідомили приблизно о 18 годині. За кермом Infiniti була 31-річна жінка. Експертиза показала, що вона була абсолютно твереза.

У поліції зазначили, що тепер водійці загрожує кримінальна відповідальність. Якщо її вину зможуть довести в суді, жінка відправиться до в’язниці на термін від 3 до 8 років.

Також її можуть позбавити права керувати автомобілями на 3 роки. Проте наразі лише з’ясовують обставини, тому невідомо, яке покарання найбільш імовірне.



Ланос, під який потрапила загибла / Фото Нацполіції

Коротко про цю аварію

Елітна автівка практично знесла жінку.

Від удару потерпілу відкинуло під колеса Lanos, який її переїхав.

Як наслідок у потерпілої не було жодного шансу вижити.

Медики швидкої по приїзду лише констатували смерть.

Ця ДТП сталося за 100 метрів від місця гучної аварії з 16-річним мажором.

Правоохоронці розповіли про цю трагедію: дивіться відео