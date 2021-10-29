Водійка Infiniti на смерть збила стареньку: жорстку ДТП в Харкові почали розслідувати

У Харкові 28 жовтня сталася аварія на проспекті Героїв Сталінграда. Там водійка автомобіля Infiniti збила пансіонерку на переході. Стареньку після цього відкинуло під колеса авто, яке їхало навпроти.

Наступного дня після трагедії правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Цю аварію розслідують як порушення правил дорожнього руху, яке призвело до загибелі.

Ця аварія У Харкові дівчина на Infiniti на смерть збила жінку, яка переходила дорогу на переході

Що загрожує водійці

Про загибель 72-річної жінки повідомили приблизно о 18 годині. За кермом Infiniti була 31-річна жінка. Експертиза показала, що вона була абсолютно твереза.

У поліції зазначили, що тепер водійці загрожує кримінальна відповідальність. Якщо її вину зможуть довести в суді, жінка відправиться до в’язниці на термін від 3 до 8 років.

Також її можуть позбавити права керувати автомобілями на 3 роки. Проте наразі лише з’ясовують обставини, тому невідомо, яке покарання найбільш імовірне.



Ланос, під який потрапила загибла / Фото Нацполіції

Коротко про цю аварію

Елітна автівка практично знесла жінку.

Від удару потерпілу відкинуло під колеса Lanos, який її переїхав.

Як наслідок у потерпілої не було жодного шансу вижити.

Медики швидкої по приїзду лише констатували смерть.

Ця ДТП сталося за 100 метрів від місця гучної аварії з 16-річним мажором.

Правоохоронці розповіли про цю трагедію: дивіться відео