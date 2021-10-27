Коли водію Infiniti оберуть запобіжний захід: у поліції розповіли про деталі ДТП у Харкові
Джерело:24 канал
Позиція поліції і прокуратури щодо смертельної дорожньо-транспортної пригоди в Харкові – одна. Водій повинен отримати міру запобіжного заходу – взяття під вартою.
Потрібно, щоб слідство минуло в максимально короткі терміни та максимально якісно. Про це в ефірі 24 каналу заявив заступник начальника ГУНП в Харківській області, начальник слідчого управління Сергій Чиж.
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За його словами, кримінальні провадження повинні направити до суду з обвинувальним актом.
"Слідство і прокуратура запланували обрати запобіжний захід вже завтра (28 жовтня – 24 канал). Сьогодні плануємо вручити підозру, звернутися до суду із клопотанням і завтра розглянути його в судовому засіданні", – наголосив Чиж.
Водію Infiniti оберуть запобіжний захід: дивіться відео
Хлопець перебуває під умовним терміном
У ЗМІ з'явилась інформація, що цей самий хлопець 2 роки тому стріляв в матір своїй подруги. Чиж підтвердив, що 2 роки тому поліція розслідувала кримінальне провадження, передбачене 122-ю та 125-ю статтями кримінального кодексу Україну.
"Відповідне кримінальне провадження направили до суду з обвинувальним актом. Суд виніс рішення – наразі підозрювана особа в ДТП перебуває під умовним терміном", – зауважив начальник слідчого управління.
Тобто хлопець, перебувавши під іспитовим строком, вчинив злочин, щодо якого є рішення суду.
Слідчі на розгляд до суду нададуть відповідні документи і клопотатимемо перед судом, зважаючи на те, що він (хлопець – 24 канал) був під іспитовим строком, продовжував свою злочинну діяльність і вчинив ДТП,
– наголосив Чиж.
Головне про ДТП в Харкові
- В Харкові відбулась смертельна ДТП. 16-річний водій Infiniti знехтував червоним сигналом світлофора і на швидкості 100 кілометрів на годину зніс інший легковик.
- Автомобіль від сильного удару розірвало на частини. Водій миттєво помер на місці. Ще троє людей отримали травми рук та ніг. Їх госпіталізували.
- Правоохоронці вже затримали водія Infiniti. Якщо провину хлопця доведуть – йому загрожує до 8 років за ґратами.