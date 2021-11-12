Зніс дітей "під метадоном": водію позашляховика у Харкові призначили заставу

12 листопада 2021 , 20:11
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Джерело:

Суспільне

Водія Toyota Land Cruiser, який збив підлітків у Харкові, 12 листопада взяли під варту на 2 місяці. Альтернатива – застава у сумі 340 тисяч гривень. Прокуратура оскаржуватиме рішення суду.

Київський райсуд Харкова обрав запобіжний захід увечері 12 листопада. Захисниця водія відмовилася від коментарів.

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Зараз така позиція захисту – пояснення ми не надаємо. Триває досудове слідство,
– заявила адвокатка.

Зауважте! Місцеві телеграм-канали повідомили, що прокурори просили встановити суму застави у розмірі 10 мільйонів гривень. Водночас суддя – Наталя Бородіна –  проігнорувала це.

Водій був під дією метадону

  • Речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко заявив, що у мить ДТП водій був під дією метадону.
  • Це стало причиною для зміни кваліфікації злочину.

ДТП з Toyota Land Cruiser у Харкові: головне

  • У Харкові 11 листопада водій автомобіля Toyota Land Cruiser на пішохідному переході збив двох 13-річних дітей, які поверталися зі школи. 
  • Інцидент стався на перехресті проспекту Науки та вулиці Тобольської.
  • Діти переходили дорогу на зелене світло. Toyota Land Cruiser буквально зніс неповнолітніх. 
  • На щастя, діти вижили. 
  • Їхній стан – стабільний, середньої тяжкості. В обох постраждалих діагностували черепно-мозкову травму.
  • Батько постраждалого розповів, що водій не виходив на контакт з родинами дітей. 
Автор: Мар'яна Бекало