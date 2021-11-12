Зніс дітей "під метадоном": водію позашляховика у Харкові призначили заставу
12 листопада 2021 , 20:11Читать новость на русском
Джерело:Суспільне
Водія Toyota Land Cruiser, який збив підлітків у Харкові, 12 листопада взяли під варту на 2 місяці. Альтернатива – застава у сумі 340 тисяч гривень. Прокуратура оскаржуватиме рішення суду.
Київський райсуд Харкова обрав запобіжний захід увечері 12 листопада. Захисниця водія відмовилася від коментарів.
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Зараз така позиція захисту – пояснення ми не надаємо. Триває досудове слідство,
– заявила адвокатка.
Водій був під дією метадону
- Речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко заявив, що у мить ДТП водій був під дією метадону.
- Це стало причиною для зміни кваліфікації злочину.
ДТП з Toyota Land Cruiser у Харкові: головне
- У Харкові 11 листопада водій автомобіля Toyota Land Cruiser на пішохідному переході збив двох 13-річних дітей, які поверталися зі школи.
- Інцидент стався на перехресті проспекту Науки та вулиці Тобольської.
- Діти переходили дорогу на зелене світло. Toyota Land Cruiser буквально зніс неповнолітніх.
- На щастя, діти вижили.
- Їхній стан – стабільний, середньої тяжкості. В обох постраждалих діагностували черепно-мозкову травму.
- Батько постраждалого розповів, що водій не виходив на контакт з родинами дітей.