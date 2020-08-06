З’явилися деталі неприємної ситуації, яка напередодні виникла в потязі Харків – Ужгород. Тут п’яні влаштували дебош і погрожували бортпровідникам, а згодом дісталися й до начальника потяга.

Подробиці інциденту оприлюднив виконувач обов’язків голови правління Укрзалізниці Іван Юрик. Відповідний допис з’явився на його фейсбук-сторінці.

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За словами Юрика, хулігани одразу почали пиячити та поводитися нахабно. Тому пасажири змушеними були викликати начальника поїзда, бо провідники не могли дати ради компанії. Натомість у відповідь з боку зловмисників пролунала нецензурна лексика. Також вони спробували вирішити "проблему" з керівником поїзду силою.

Зрештою викликали поліцію, а одного з пасажирів висадили у Полтаві. Ще двох, які не бажали вгамуватися та намагалися з'ясовувати стосунки з поїзною бригадою, вже силоміць виводили на станції в Лубнах.

На жаль, такі випадки непоодинокі, щодня залізниця перевозить тисячі пасажирів. Тому разом з правоохоронцями домовилися виробити нові підходи та стандарти безпеки у поїздах. До супроводу поїздів має бути залучено працівників Нацполіції. Зараз обговорюємо це питання,

– наголосив Юрик.

Голова Укрзалізниці додав, що триває облаштування вагонів і вокзалів камерами відеоспостереження. Зокрема, вже є майже 1 тисяча вагонів з камерами, а це третина від парку.

Що кажуть дебошири про свою поведінку

Також Юрик оприлюднив відео спілкування поліції зі зловмисниками. На кадрах останні відкидають провину, аргументу. Кажуть, що сиділи в купе, співали голосно та ні до нікого не приставали. Більше того, за словами одного з дебоширів, він підійшов до бортпровідниці та сказав: "Сонце, якщо хтось тебе ображає – скажи мені".

Щоправда, один із чоловіків все ж зізнався, що того вечора був п’яним.

Клянуся, я пив водку – вам, хлопці, того не зрозуміти. Але співав не я. Випив пів літра горілки, прийшов у вагон, сів п’яний. А в мене з 5 числа – відпустка,

– зазначив він.

Опісля зловмисник пригрозив поліцейським впливовими друзями у Полтаві, через яких правоохоронці можуть мати проблеми.

До теми За яких умов поліція охоронятиме вагони "Укрзалізниці": пояснення МВС

П’яні пасажири влаштували дебош у потязі Харків – Ужгород: як зловминики пояснюють такі поведінку – відео