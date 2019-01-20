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      Водохреще на Київщині: у крижану воду пірнули 12 тисяч людей

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      На Водохреще у крижану воду на Київщині пірнуло близько 12 тисяч осіб
      На Водохреще у крижану воду на Київщині пірнуло близько 12 тисяч осіб / 24 канал

      Майже 12 тисяч вірян прийняли участь у масових купаннях на Київщині. В області працювали понад 130 відведених місць для купання.

      Про це інформує прес-служба нацполіції у Київській області.

      Читайте також: Як українські спортсмени відсвяткували Водохреща: фото та відео

      Майже 12 тисяч вірян прийняли участь у масових купаннях. Їхню безпеку та збереження майна забезпечували понад 500 працівників територіальних органів поліції. Допомагали їм у цьому члени громадського формування,
      – йдеться у повідомленні.

      Зазначимо, що раніше рятувальники оприлюднили перелік порад для українців, які вирішили пірнути у крижану воду на Водохреще.

      Дивіться відео:

       

      Теги: Новини Києва Новорічні свята Поліція
      Джерело: 24 Канал
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