Водохреще на Київщині: у крижану воду пірнули 12 тисяч людей

Майже 12 тисяч вірян прийняли участь у масових купаннях на Київщині. В області працювали понад 130 відведених місць для купання.

Про це інформує прес-служба нацполіції у Київській області.

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Майже 12 тисяч вірян прийняли участь у масових купаннях. Їхню безпеку та збереження майна забезпечували понад 500 працівників територіальних органів поліції. Допомагали їм у цьому члени громадського формування,

– йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що раніше рятувальники оприлюднили перелік порад для українців, які вирішили пірнути у крижану воду на Водохреще.

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