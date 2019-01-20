Водохреще на Київщині: у крижану воду пірнули 12 тисяч людей
Майже 12 тисяч вірян прийняли участь у масових купаннях на Київщині. В області працювали понад 130 відведених місць для купання.
Про це інформує прес-служба нацполіції у Київській області.
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Майже 12 тисяч вірян прийняли участь у масових купаннях. Їхню безпеку та збереження майна забезпечували понад 500 працівників територіальних органів поліції. Допомагали їм у цьому члени громадського формування,
– йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що раніше рятувальники оприлюднили перелік порад для українців, які вирішили пірнути у крижану воду на Водохреще.
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Джерело: 24 Канал
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