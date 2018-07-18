Водоканалу дають гроші лише тоді, коли прорвало трубу, – експерт

Чим менший водоканал, тим більші витрати. Для кожного водоканалу має накладатись прогнозований тариф. І тоді вони вирішують, яка система очистки на їхню вихідну воду.

Про це розповіла в ефірі 24 каналу Віце-президент Асоціації водоканалів України Ольга Бабій.

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"Гіпорхлорит може зменшити кількість хлору для очистки, але до нуля цього звести не зможе. Україна дуже відстає з технологіями. Основна причина в тому, що галузь водопостачання останніх 10 років знаходиться в складному стані. Постійно зростає вартість електроенергії, тарифи водоканалів не ростуть, ні одна інвестиційна програма жодного водоканалу не виконувалась. Це можна побачити на сайті національної комісії", – зазначила Ольга Бабій.

Вона наголосила, що рахункова палата за результатами оцінки минулого року написала про те, що неможливо дотриматися в Україні правил щодо якості питної води, тому що за цей період не відбулися інвестиції.

За її словами, для того, щоб Київводоканал побудував еліктролізну хлоридну установку на одній із станцій треба півмільярда гривень. В тарифі таких коштів немає, місто такі кошти ніколи не дасть. Це питання безпеки.

Коли ми говоримо про кожне місто, то в кожному з них має бути окремий протокол знезараження й очистки води. Немає державної програми "Питна вода", яка існує у всьому світі. Найбільша наша проблема, що всі наші підприємства не були вчасно модернізовані, тому зараз це вирішити дуже складно,

– зазначила Віце-президент.