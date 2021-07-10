"Буревісник" протягом тривалого часу планували прибрати, бо він заважав проходити іншим кораблям. За 5 років від катера залишилася лише купа сміття.

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"Катер Брежнєва"

Судно збудували ще у 1964 році, після цього його використовували радянські комуністи.

Найчастіше на ньому відпочивав генсек СРСР Брежнєв.



Затонулий катер "Буревісник" / Фото з телеграм-каналу "Одесса как она есть"

Більше про катер

У 1996 році "Буревісник" купив одеський бізнесмен. Однак йому не вдалося повернути катер до робочого стану.

З того часу судно стояло у порту, як пам'ятник. У січні 2016 року воно почало тонути та за 5 хвилин зникло під водою.