"Буревісник" протягом тривалого часу планували прибрати, бо він заважав проходити іншим кораблям. За 5 років від катера залишилася лише купа сміття.
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"Катер Брежнєва"
Судно збудували ще у 1964 році, після цього його використовували радянські комуністи.
- Найчастіше на ньому відпочивав генсек СРСР Брежнєв.
Затонулий катер "Буревісник" / Фото з телеграм-каналу "Одесса как она есть"
Більше про катер
У 1996 році "Буревісник" купив одеський бізнесмен. Однак йому не вдалося повернути катер до робочого стану.
З того часу судно стояло у порту, як пам'ятник. У січні 2016 року воно почало тонути та за 5 хвилин зникло під водою.