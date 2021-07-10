Українські й американські водолази підняли з дна Чорного моря уламки улюбленого катера Брежнєва

В Одеському порті з дня Чорного моря підняли "катер Брежнєва", який затонув у 2016 році. Евакуацією уламків судна займалися водолази США та ВМС України.

"Буревісник" протягом тривалого часу планували прибрати, бо він заважав проходити іншим кораблям. За 5 років від катера залишилася лише купа сміття.

Читайте також В Україні завершилися навчання "Сі Бриз-2021": перший корабель-учасник повертається додому

"Катер Брежнєва"

Судно збудували ще у 1964 році, після цього його використовували радянські комуністи.

Найчастіше на ньому відпочивав генсек СРСР Брежнєв.



Затонулий катер "Буревісник" / Фото з телеграм-каналу "Одесса как она есть"

Більше про катер

У 1996 році "Буревісник" купив одеський бізнесмен. Однак йому не вдалося повернути катер до робочого стану.

З того часу судно стояло у порту, як пам'ятник. У січні 2016 року воно почало тонути та за 5 хвилин зникло під водою.

На катері також була встановлена одна з найнадійніших радіостанцій тих часів "Рейд-1".

Довжина катера 37 метрів, вага майже 150 тонн. Його роботу забезпечували два дизельні двигуни, які могли розвивати швидкість до 37 вузлів (майже 70 кілометрів на годину).