Українські й американські водолази підняли з дна Чорного моря уламки улюбленого катера Брежнєва
Джерело:пресслужба ВМС України
В Одеському порті з дня Чорного моря підняли "катер Брежнєва", який затонув у 2016 році. Евакуацією уламків судна займалися водолази США та ВМС України.
"Буревісник" протягом тривалого часу планували прибрати, бо він заважав проходити іншим кораблям. За 5 років від катера залишилася лише купа сміття.
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"Катер Брежнєва"
Судно збудували ще у 1964 році, після цього його використовували радянські комуністи.
- Найчастіше на ньому відпочивав генсек СРСР Брежнєв.
Затонулий катер "Буревісник" / Фото з телеграм-каналу "Одесса как она есть"
Більше про катер
У 1996 році "Буревісник" купив одеський бізнесмен. Однак йому не вдалося повернути катер до робочого стану.
З того часу судно стояло у порту, як пам'ятник. У січні 2016 року воно почало тонути та за 5 хвилин зникло під водою.Зверніть увагу! Довжина катера 37 метрів, вага майже 150 тонн. Його роботу забезпечували два дизельні двигуни, які могли розвивати швидкість до 37 вузлів (майже 70 кілометрів на годину).
- На катері також була встановлена одна з найнадійніших радіостанцій тих часів "Рейд-1".