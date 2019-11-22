Водолази евакуюють моряків з танкера, що тоне поблизу Одеси: драматичні фото

Почалася евакуація екіпажу танкера "Делфі", що зазнав аварії на одеському пляжі "Дельфін". Капітан корабля запалив димову шашку.

Про це з місця подій повідомляє місцеве видання "Думська".

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Спочатку для евакуації намагалися використовувати надувний човен і водний скутер, але на заваді стали хвилі, і водолази відправилися витягувати моряків уплав.

Усіх моряків врятовано. Водолази також витягнули на берег капітана судна.

Рятувальники витягують на берег моряків із затонулого танкера / фото "Думської"

Що відомо про аварію танкера поблизу Одеси?В Одесі через потужний вітер з якоря зірвався суховантаж "Делфі" під прапором Молдови. Рятувальники та приватний буксир намагалися евакуювати екіпаж судна, однак люди відмовилися покидати корабель.



Окрім того, потужний ураган та хвилі висотою 2-3 метри сильно заважали рятувальній операції.