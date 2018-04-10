13:28
10 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
19°C 5°C
  • середа
    22°C 8°C
  • четвер
    15°C 11°C
  • п'ятниця
    19°C 8°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВЕЛИКДЕНЬ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Попівський блатняк. Камікадзе
Вєсті Кремля
18:57, 7 квітня
Вєсті. UA. Жир. Альфонс Бойко. Добкін шукає нових Шевченка та Франка
Вєсті.UA
18:31, 7 квітня
Резиденції послів, гольф-клуби для дипломатів: хто стоїть за розкраданням столичної землі
ЦРУ
09:45, 6 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Базарна естетика дев’яностих
Згадати все
20:38, 9 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВЕЛИКДЕНЬ ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Водолази шукають зниклих у Києві трьох чоловіків

311 Читать новость на русском
Водолази шукають зниклих у Києві трьох чоловіків
Водолази шукають зниклих у Києві трьох чоловіків / ДСНС

Рятувальники продовжили пошуки трьох зниклих чоловіків на Дніпрі у Києві. Човен перекинувся біля Жукового острова ще в неділю, 8 квітня, ввечері.

В ДСНС повідомляють, компанія з п'яти людей хотіла на човні доплисти на острів. Двоє з них берега дісталися, а решта – перекинулися.

Читайте також: Як Сумщина оговтується від великої води

Вчора водолази обстежили 4 тисячі квадратних метрів акваторії річки Дніпро. На дні знайшли човен. Проте, коли стемніло, пошукові роботи припинили.

"Більше ніяких речей або якихось доказів, що люди перевернулися, ми не знайшли. Доки не будуть знайдені тіла є вірогідність того, що все ж таки люди можуть бути живими й дісталися берега самостійно. Проте, наразі пошукові роботи тривають", – зазначила начальник прес-служби ДСНС у місті Києві Світлана Водолага.

Раніше повідомлялося, що на річці Дунай очікується різкий підйом рівня води через проходження хвилі весняного водопілля та посилення вітру. Відтак частина Вилково та морський торгівельний порт у Рені можуть бути затоплені.

Теги: Новини України ДСНС Новини Києва
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Дример – новая профессия современного мира
сьогодні, 12:00 Дример – новая профессия современного мира
Володимир Співаковський 1154
Главные ошибки нынешней власти и их последствия
сьогодні, 11:01 Главные ошибки нынешней власти и их последствия
Павло Казарін 704
У громадському транспорті Вроцлава з'явилась українська мова
сьогодні, 12:59 У громадському транспорті Вроцлава з'явилась українська мова
317
Силовики вилучили з квартири Савченко пістолет з патронами і сервер
сьогодні, 12:59 Силовики вилучили з квартири Савченко пістолет з патронами і сервер
283
Топ-5 вредных советов для молодых мам
сьогодні, 08:41 Топ-5 вредных советов для молодых мам
Блог Медіа 1669
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук