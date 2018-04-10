Водолази шукають зниклих у Києві трьох чоловіків

Рятувальники продовжили пошуки трьох зниклих чоловіків на Дніпрі у Києві. Човен перекинувся біля Жукового острова ще в неділю, 8 квітня, ввечері.

В ДСНС повідомляють, компанія з п'яти людей хотіла на човні доплисти на острів. Двоє з них берега дісталися, а решта – перекинулися.

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Вчора водолази обстежили 4 тисячі квадратних метрів акваторії річки Дніпро. На дні знайшли човен. Проте, коли стемніло, пошукові роботи припинили.



"Більше ніяких речей або якихось доказів, що люди перевернулися, ми не знайшли. Доки не будуть знайдені тіла є вірогідність того, що все ж таки люди можуть бути живими й дісталися берега самостійно. Проте, наразі пошукові роботи тривають", – зазначила начальник прес-служби ДСНС у місті Києві Світлана Водолага.

Раніше повідомлялося, що на річці Дунай очікується різкий підйом рівня води через проходження хвилі весняного водопілля та посилення вітру. Відтак частина Вилково та морський торгівельний порт у Рені можуть бути затоплені.