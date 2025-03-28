Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу поліції Дніпропетровської області.

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Що відомо про вбивство чоловіка у Кам'янському

Зазначається, що поліція отримала інформацію про труп близько 8:20. Тіло на узбіччі виявив водій автомобіля, який проїжджав повз.

На місце прибула слідчо-оперативна група, була задіяна криміналістична лабораторія. Слідчі встановлюють всі обставини.

При попередньому огляді на тілі виявлено вогнепальне поранення в області голови,

– повідомили у поліції.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом умисного вбивства.

Вбивство людини у Кам'янському / фото поліції

За данними Суспільного, тіло належить депутату "Батьківщини" Олександру Плахотніку. Відомо, що раніше він обіймав посаду генерального директора комунального підприємства Кам’янської міської ради "Міськводоканал". Також був багаторічним бізнес-партнером братів Дубінських, яких пов'язують з корупційними скандалами.