Вогонь б'є з-під землі: після вибуху АЗС під Харковом горять залишки газу
Джерело:Суспільне
На Харківщині вночі 28 жовтня пролунав вибух на заправці мережі WOC. Це сталося через те, що водій вантажівки збив газорозподільчу колонку. Навіть через 10 годин там продовжував іти вогонь з під землі.
На фото та відео звідти помітно, що струмінь вогню заввишки приблизно 1,5 метра. Про це повідомили приблизно о 14 годині.
Ця подія На Харківщині стався масштабний вибух на АЗС: іноземець завалив колонку
Рятувальники залишилися стежити
Слід зазначити, що пожежники з цього місця не поїхали. Вони зазначили, що палають залишки газу, який був у підземній місткості.
Наслідки вибуху АЗС на Харківщині / Фото Суспільного
За словами пожежників, загрози поширення не було. Тому співробітники рятувальної служби лише спостерігали й стояли неподалік. До закінчення газу в місткості, там чергують кілька підрозділів ДСНС.
На місці інциденту помітно 2 вантажівки, які згоріли дотла. Одна з них була порожня в момент інциденту, а водій іншої встиг вчасно вистрибнути.
Пожежники на місці вибуху АЗС: дивіться відео Суспільного
Коротко про цей вибух
- Загоряння та вибух трапилися приблизно о 4:30.
- Кермував вантажівкою, яка збила колонку, громадянин Туреччини.
- Ця АЗС розташована на трасі Київ – Харків – Довжанський біля села Рай-Оленівка.
- Вогонь охопив 250 квадратних метрів.
- Туди негайно направили 40 пожежників.