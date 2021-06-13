Вогонь перекинувся на сусідні поверхи: у Харкові спалахнув житловий будинок – відео

У Харкові на вулиці Тракторобудівників у одній із квартир багатоповерхівки сталася серйозна пожежа. Відомо, що вогонь перекинувся на інші поверхи. Інцидент трапився пізнього вечора 12 червня.
На щастя, немає жертв і ніхто не постраждав. На місці працювали 4 пожежних машини, швидка та поліція. Вулиця Тракторобудівників розташовується в районі Салтівка.
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На місці пожежі працювали кілька екіпажів рятувальників / Фото телеграм-каналу "ХС | Харьков"
Що відомо про пожежу на Тракторобудівників у Харкові
За даними телеграм-каналу "Труха", загорівся комп'ютер. Мешканців будинку евакуювали – покинуло свої квартири приблизно пів будинку.
Займання сталося в квартирі на першому поверсі приблизно о 22:20. О 23:00 вогонь уже загасили, повідомляє "Харьков Life".
У мережі опублікували багато відео пожежі. На кадрах видно, що вогнем охоплено 1 і 2 поверхи.
Дивіться відео пожежі на Тракторобудівників у ХарковіЗверніть увагу! Нещодавно в цьому районі стався ще один гучний інцидент. 9 червня на вулиці Руслана Плоходька (сусідня з Тракторобудівників) розгулював чоловік із гранатою. За словами очевидців, він погрожував дітям підірвати її. На щастя, все минулося, а зловмисника затримала поліція.