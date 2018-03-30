Вогонь, вітер і спокусниця: MELOVIN закінчив зйомку кліпу на пісню для Євробачення-2018

Виконавець MELOVIN, який представлятиме Україну на Євробаченні-2018, завершив знімання відео на трек "Under The Ladder".

Співак розповів, що знімання кліпу тривали 20 годин. Режисером роботи став Тарас Голубков, який знімав кліп для MONATIK на трек "Сейчас", пише ТСН.

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За словами Голубкова, коли він запропонував ідею відео MELOVIN, виконавець не зробив жодного зауваження чи правки. У кліпі співак боротиметься з самим собою, з вогнем, вітром, та спокусою у вигляді звабливої дівчини, роль якої дісталася супермоделі Юлії Гершун. Вона була "Міс Україна Всесвіт 2016", "Міс Дніпропетровськ 2012", "Міс Монако 2016", і "Топ-модель світу 2017".

"Ця відеоробота – розповідь про боротьбу з самим собою, зі спокусами і труднощами, які заважають йти до успіху. В кліпі у нас буде і вітер, який намагається збити героя з ніг, і спокусниця, роль якої грає чарівна Юлія Гершун, і, звичайно ж, всепоглинаючий вогонь! В якому MELOVIN згорає, і відроджується з попелу вже зовсім іншою людиною", – привідкрив таємницю Голубков.

Прем’єра кліпу запланована на середину квітня.

Нагадаємо, під час прес-конференції MELOVIN заговорив українською. Співак зізнався, що для нього це не зовсім легко, але важливо. Виконавець додав, що з пресою у Лісабоні також намагатиметься спілкуватися українською.