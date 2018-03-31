Вокаліст "Linkin Park" розповів про новий сольний альбом

Вокаліст "Linkin Park" Майк Шинода записав альбом про загибель Честера Беннінгтона.

Вокаліст і гітарист групи "Linkin Park" Майк Шинода планує випустити власний сольний альбом. Нову платівку музикант вирішив випустити через півроку після смерті Честера Беннінгтона.

Читайте також: "Океан Ельзи" представив новий зворушливий кліп: відео

Сольний альбом "Post Traumatic", який присвячений Честеру Беннінгтону, Шинода планує представити 15 червня. Варто додати, що напередодні запуску Майк випустив кліпи "Crossing A Line" і "Nothing Makes Sense Anymore".

Дивіться кліп на пісню "Nothing Makes Sense Anymore"

Дивіться кліп на пісню "Crossing A Line" "Пісні переповнені гіркою скорботою, а рядки приспівів просякнуті горем, образою і абсолютним нерозумінням того, що робити і як жити далі", – коментує вихід альбому видання New York Times.

Нагадаємо про те, що соліст "Linkin Park" Честер Беннінгтон наклав на себе руки 20 липня. 41-річний співак був знайдений повішеним у себе в будинку в окрузі Лос-Анджелес, штат Каліфорнія. Похорон музиканта відбулися 29 липня в районі Палос-Вердес, де він жив в останні роки.