Вокаліст ТНМК показав обтирання снігом на День Тетяни: відео

Лідер відомого українського гурту "ТНМК" Олег Михайлюта (Фагот) досить оригінально привітав із Днем Тетяни та Днем студента, які відзначають 25 січня.

Для ефектного привітання музикант оголився у Гідропарку та обтерся снігом.

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"Не знаю, чи була така традиція на Тетянин День, але чому б ні. Зі Святом, студенти", – йдеться в повідомленні.