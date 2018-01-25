Вокаліст ТНМК показав обтирання снігом на День Тетяни: відео
19:21, сьогодні 184 Читать новость на русском
Лідер відомого українського гурту "ТНМК" Олег Михайлюта (Фагот) досить оригінально привітав із Днем Тетяни та Днем студента, які відзначають 25 січня.
Для ефектного привітання музикант оголився у Гідропарку та обтерся снігом.
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"Не знаю, чи була така традиція на Тетянин День, але чому б ні. Зі Святом, студенти", – йдеться в повідомленні.
Джерело: 24 Канал
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