Вокалістка гурту "Не Ангели" здивувала прихильників новим іміджем: фото

Слава Камінська, яка є учасницею популярного поп-гурту "НеАнгели", змінила свою зачіску.

Несподівано для всіх прихильників співачки вона стала білявкою. Фото з новою зачіскою та кольором волосся Слава Камінська опублікувала на сторінці в Іnstagram.

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Зірка зробила світлину в гардеробній кімнаті. Слава Камінська постала перед фанатами з хвилястою об'ємною зачіскою. Для фото співачка вбрала темну сукню зі стильним принтом.

Я стала подібною до своєї мами,

– підписала знімок Слава Камінська.

Прихильники зірки із захватом відреагували на новий імідж співачки. Фото уже оцінили понад 35 тисяч користувачів соцмережі.