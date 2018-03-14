Вокалістка гурту "Не Ангели" здивувала прихильників новим іміджем: фото
Слава Камінська, яка є учасницею популярного поп-гурту "НеАнгели", змінила свою зачіску.
Несподівано для всіх прихильників співачки вона стала білявкою. Фото з новою зачіскою та кольором волосся Слава Камінська опублікувала на сторінці в Іnstagram.
Читайте також: Українська співачка відверто розповіла про свої пластичні операції
Зірка зробила світлину в гардеробній кімнаті. Слава Камінська постала перед фанатами з хвилястою об'ємною зачіскою. Для фото співачка вбрала темну сукню зі стильним принтом.
Я стала подібною до своєї мами,
– підписала знімок Слава Камінська.
Прихильники зірки із захватом відреагували на новий імідж співачки. Фото уже оцінили понад 35 тисяч користувачів соцмережі.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі