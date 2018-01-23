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Вокалістку гурту The Cranberries Долорес О'Ріордан поховали під легендарні пісні: фото

18:34, сьогодні 309 Читать новость на русском
Долорес О'Ріордан померла 15 січні 2018 року
Долорес О'Ріордан померла 15 січні 2018 року / gettyimages

Вокалістка ірландської рок-групи The Cranberries Долорес О'Ріордан померла у віці 46 років в Лондоні. Після триденної жалоби співачку поховали 23 січня в Ірландії.

Речник британської поліції заявив, що тіло Долорес О'Ріордан знайшли у номері лондонського готелю. У Лондоні Долорес О'Ріордан перебувала на сесії звукозапису. Наразі правоохоронці не назвали причину смерті жінки, однак, за словами знайомих зірки, Долорес О'Ріордан страждала від депресії.

Читайте також: Померла Долорес О'Ріордан: найкращі пісні та кліпи гурту The Cranberries


Похорони Долорес О'Ріордан

В одному з інтерв'ю співачка зізнавалася, що хотіла накласти на себе руки в 2013 році, але її втримала думка про те, що троє її дітей залишаться без матері. Будь-яких підтверджень того, що О'Ріордан все ж покінчила життя самогубством, поки немає.


Похорони Долорес О'Ріордан

Труну з тілом співачки Долорес О'Ріордан було виставлено для прощання в церкві Святого Джозефа в її рідному місті Лімерик. Вшанувати память солістки гурту The Cranberries прийшли тисячі людей.

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Похорони Долорес О'Ріордан

"Пісня скінчилася, але пам'ять жива (The song has ended, but the memories linger on)", – йшлося в написі на аркуші поруч із труною.

Під час прощальної служби на вівтар поклали знакові для Долорес речі – гітару та платиновий диск. Церемонія розпочалася з "Ave Maria" у виконанні О'Ріордан та Лучано Паваротті, а завершилася композицією The Cranberries 1996-го року "When You’re Gone".


Похорони Долорес О'Ріордан

Цю ж саму пісню в пам'ять про артистку одночасно ввімкнули радіостанції по всій Ірландії. Напередодні похорону сотні людей зібралися в лімерицькому парку зі свічками та ліхтариками і заспівали хіти О'Ріордан.

Теги: LifeStyle Музика Втрати Ірландія
Джерело: 24 Канал
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