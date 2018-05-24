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Ліон переграв Вольфсбург у фіналі жіночої Ліги чемпіонів

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Фінал жіночої Ліги чемпіонів результат 24 травня 2018 року
Фінал жіночої Ліги чемпіонів результат 24 травня 2018 року

Напередодні чоловічого фіналу Ліги чемпіонів Київ прийняв і жіночий фінал. Зійшлися французький "Ліон" та німецький "Вольфсбург". Перші два роки поспіль виграють головний клубний трофей. Німкені ж останній раз ставали чемпіонками у 2014 році.

Матч відбувся на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Переглянути гру прийшло понад 14 тисяч вболівальників. І за перші 90 хвилин гри голів вони не побачили.

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На полі йшла безкомпромісна боротьба

У першому таймі команди зіграли доволі рівно, без особливої гостроти. Єдиний реальний момент – підступний удар Дженіфер Марожан.

У другому таймі "Ліон" міг вийти вперед зусиллям Ежені Ле Соммер та Амандін Анрі. Після подачі з кутового Ежені пробила головою по воротах, Амандін "підрізала" його далі над воротаркою Альмут Шульт, однак Ноель Марітц вибила м’яч. Декілька повторів так і не показали, чи перетнув м’яч лінію воріт. Однак суддя Яна Адамкова не зарахувала гол.

Жодній з команд не вдалося забити гол у основний час

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Згодом все та ж Ежені Ла Соммер на 84 хвилині в дотик замикала простріл. Але надійно зіграла воротарка "Вольфсбурга".

Коли арбітр матчу додала чотири хвилини, в одному з епізодів отримала травму Сара Боуадді, коли зіштовхнулася з кимось із захисників. Однак вона зуміла продовжити гру.

Александра Попп (№11 у "Вольфсбурга") може вважатися головною антигероїнею зустрічі

Все найцікавіше у цьому матчі команди відклали вже на екстра-тайми. Вже на третій хвилині Пернілле Хардер отримала м’яч в центрі поля. Наблизившись до лінії штрафного, вона "розвернула" суперницю і наважилася на потужний удар. Незначний рикошет – і м’яч влетів у ворота. Боуадді не зуміла зреагувати на цей удар.

Перший гол у грі забила Пернілле Хардер

А вже за дві хвилини німецька команда залишилася у меншості. Александра Попп отримала другу жовту картку.

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Грою у більшості в повній мірі скористалися футболісти "Ліону". Спочатку Анандін Анрі скористалася скиданням м’яча у штрафний майданчик суперниць, потужно пробивши у дальній верхній кут воріт. За мить – ще один гол у ворота "Вольфсбурга". Цього разу Ле Соммер в дотик замкнула простріл ван де Санден (м’яч пройшов під руками Альмут Шульт).

Еужені Ле Соммер вивела свою команду вперед

"Вольфсбург" "посипався" – команда не зуміла перебудуватися для гри у меншості. Тож пропустила ще двічі. В одному з моментів – Ада Хегерберг замкнула головою навіс мало не від кута поля. Це став її 15 гол у цьому сезоні Ліги чемпіонів – новий рекорд.

Ада Хегерберг стала рекордсменкою Ліги чемпіонів

А згодом і Каміль Абілі закрутила у дальній кут воріт, встановивши остаточний рахунок зустрічі.

"Ліон" переміг і втретє поспіль став і вп’яте загалом виграв жіночу Лігу чемпіонів.

Вольфсбург – Ліон 1:4

Голи: Хардер, 93 – Анрі, 98, Ле Соммер, 99, Хегерберг, 102, Абілі, 116

Святкування футболісток "Ліону" після перемоги

Фото: UEFA Women's Champions League

Теги: Ліга чемпіонів Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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