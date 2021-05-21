"Волгу" розірвало навпіл та загорівся двигун: деталі ДТП під Харковом – фото, відео

21 травня 2021 , 09:43
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Джерело:

ДСНС

Зранку 21 травня в селі Лісне на Харківщині зіштовхнулись два авто. Subaru Forester зіштовхнулась з "Волгою", від чого остання розвалилась навпіл та загорілася.

Рятувальники оперативно приїхали місце аварії та загасили полум’я. В ДТП постраждали обидва водії.

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Що відомо про ДТП на Харківщині

  • Аварія сталася біля села Лісне о 07:42.
  • Два легковики зіштовхнулись лоб в лоб.


Постраждале авто під Харковом / Фото ДСНС

  • Від удару "Волгу" розірвало на дві частини.
  • Моторний відсік загорівся по середині дороги, а корпус авто відлетів на узбіччя.


Згоріла передня частина "Волги" /Фото ДСНС

Яких травм зазнали водії

Водіїв медики госпіталізували. 


Медики на місці ДТП / Фото ДСНС

За інформацією видання Newsroom у водія "Волги" медики діагностували закриту черепно-мозкову травму і струс. Чоловіка відправили на рентген, оскільки підозрюють перелом ключиці. Керманич Subaru постраждав менше – у нього перелом гомілки.

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Автор: Вікторія Андрєєва