"Волгу" розірвало навпіл та загорівся двигун: деталі ДТП під Харковом – фото, відео

Зранку 21 травня в селі Лісне на Харківщині зіштовхнулись два авто. Subaru Forester зіштовхнулась з "Волгою", від чого остання розвалилась навпіл та загорілася.

Рятувальники оперативно приїхали місце аварії та загасили полум’я. В ДТП постраждали обидва водії.

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Що відомо про ДТП на Харківщині

Аварія сталася біля села Лісне о 07:42.

Два легковики зіштовхнулись лоб в лоб.



Постраждале авто під Харковом / Фото ДСНС

Від удару "Волгу" розірвало на дві частини.

Моторний відсік загорівся по середині дороги, а корпус авто відлетів на узбіччя.



Згоріла передня частина "Волги" /Фото ДСНС

Яких травм зазнали водії

Водіїв медики госпіталізували.



Медики на місці ДТП / Фото ДСНС

За інформацією видання Newsroom у водія "Волги" медики діагностували закриту черепно-мозкову травму і струс. Чоловіка відправили на рентген, оскільки підозрюють перелом ключиці. Керманич Subaru постраждав менше – у нього перелом гомілки.

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