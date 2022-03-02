Майже на всій Західній Україні та в інших містах – тривога: негайно в укриття

2 березня 2022 , 20:31
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Джерело:

"Суспільне"

На Волині, в Житомирі, Львові, Івано-Франківську, Тернополі, Чернівцях, Одесі, Харкові, Черкасах оголосили повітряну тривогу. Це сталось близько 20:28.

Усім людям слід негайно пройти в укриття та залишатись там до сигналу "відбій". Ці правила рятують життя.

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Де оголосили тривогу:

  • Київ,
  • Харків,
  • Львів,
  • Волинська область,
  • Житомир,
  • Івано-Франківськ,
  • Кам'янець-Подільський,
  • Калуш,
  • Хмельницький,
  • Черкаси,
  • Київська область,
  • Чернівці.

На Волині, у Львові повідомили про відбій.


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Автор: Ольга Музика