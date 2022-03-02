Майже на всій Західній Україні та в інших містах – тривога: негайно в укриття

На Волині, в Житомирі, Львові, Івано-Франківську, Тернополі, Чернівцях, Одесі, Харкові, Черкасах оголосили повітряну тривогу. Це сталось близько 20:28.

Усім людям слід негайно пройти в укриття та залишатись там до сигналу "відбій". Ці правила рятують життя.

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Де оголосили тривогу:

Київ,

Харків,

Львів,

Волинська область,

Житомир,

Івано-Франківськ,

Кам'янець-Подільський,

Калуш,

Хмельницький,

Черкаси,

Київська область,

Чернівці.

На Волині, у Львові повідомили про відбій.



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