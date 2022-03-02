Майже на всій Західній Україні та в інших містах – тривога: негайно в укриття
2 березня 2022 , 20:31Читать новость на русском
Джерело:"Суспільне"
На Волині, в Житомирі, Львові, Івано-Франківську, Тернополі, Чернівцях, Одесі, Харкові, Черкасах оголосили повітряну тривогу. Це сталось близько 20:28.
Усім людям слід негайно пройти в укриття та залишатись там до сигналу "відбій". Ці правила рятують життя.
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Де оголосили тривогу:
- Київ,
- Харків,
- Львів,
- Волинська область,
- Житомир,
- Івано-Франківськ,
- Кам'янець-Подільський,
- Калуш,
- Хмельницький,
- Черкаси,
- Київська область,
- Чернівці.
На Волині, у Львові повідомили про відбій.
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