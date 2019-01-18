09:18
18 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      BREXIT АНТИБАНДЕРІВСЬКИЙ ЗАКОН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Причини невдач"Роскосмосу". Росіяни недоїдають котлет
      Вєсті Кремля
      21:43, 17 січня
      Вєсті.UA: Президентські амбіції Насірова. Клоун Гончаренко
      Вєсті.UA
      20:06, 17 січня
      Швидке "кидалово" чи швидкі гроші: як українці потрапляють у кредитну пастку
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 2
      Згадати все
      15:57, 16 січня
      Телеканал новин 24 Блоги Злой Одессит
      BREXIT АНТИБАНДЕРІВСЬКИЙ ЗАКОН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Злой Одессит

      Россия врет США о сверхзвуковых ракетоносцах-бомбардировщиках

      1398
      Российский Ту-22М3М
      Российский Ту-22М3М / Al Bawaba

      Намедни The Wall Street Journal опубликовал любопытный материал, посвященный переписке МИД РФ с Сенатом США относительно модернизации дальних сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3М.

      В частности, МИД РФ убеждал Сенат в том, что модернизация Ту-22М3М не нарушает требований договора СНВ-ІІІ и не придает ему возможностей стратегических бомбардировщиков.

      По сути, согласно доводам МИД РФ, модернизация Ту-22М3М подразумевает продление срока службы данных самолетов и установку современного оборудования, повышающего качество навигации, управления полетом самолета и вооружением. При этом, ни о каком увеличении дальности полета бомбардировщика не идет речи, а так же возможности размещения на нем крылатых ракет с дальностью полета более 600 км и способность нести ядерный заряд, что нарушало бы договор СНВ-3.

      Читайте также: Российская фабрика пропаганды пророчит украинцам "холодомор"

      Что ж, письмо для изучения весьма любопытное, поскольку оно в очередной раз демонстрирует то, насколько лживый МИД РФ, и что доверие ему должно быть равно не нулю, а уходить в глубокий "минус". Но обо всем по порядку.

      Во-первых, следует понимать, что проект Ту-22М3М базируется на еще советском проекте модернизации этих самолетов под названием М4. Вот только в конце 1980-х, когда СССР извивался в предсмертных конвульсиях, проект пришлось закрыть, теперь же его реанимировали. Но интересно не то, что современная модернизация Ту-22 это реанимация советского трупа, а то, что проект Ту-22М4 подразумевал обновления летных и ударных возможностей самолета до уровня Ту-160! В частности, установку двигателя НК-32, который позволил бы увеличить дальность полета Ту-22 до 12 тыс км и более.

      Конечно, в условиях современного научно-технического потенциала РФ, представляющего собой лишь жалкое подобие межнационального интеллектуального монолита СССР, реализация размещения в планере Ту-22М3М двигателя НК-32 вызывает сомнения, но данный факт все же следует учитывать. Тем не менее, идем дальше!

      Во-вторых, даже если исключить вариант изменения планера Ту-22 для реализации установки НК-32, то сама по себе модернизация М3М подразумевала размещение на самолете штанги дозаправки топливом в полете. То есть, не изменяя своих ТТХ по дальности полета, Ту-22М3М имеет возможность увеличивать ее за счет дозаправки в воздухе.

      И в третьих, и это самое интересное – вооружение! Как написано в письме МИД РФ, Ту-22М3М не будет носителем крылатых ракет с ядерной боеголовкой, имеющих дальность полета более 600 км. И это явная и откровенная ложь, поскольку Ту-22М3М не только проектируется, но даже и испытывается на сегодняшний день с крылатыми ракетами Х-32, которые не только имеют дальность полета до 1000 км, но и могут вооружаться вместо фугасно-кумулятивной проникающей боеголовки – ядерной, мощностью до 1 мегатонны.

      Также известно, что обновление оборудования на Ту-22М3М проводится и с целью установки на самолете так называемых гиперзвуковых ракет Х-47М2 "Кинжал", по сути, являющихся аналогом ракет ОТРК "Искандер", авиационного базирования, которые, как известно значительно превышают дальность в 600 км.

      А потому письмо МИД РФ по своей ценности и доверительности не стоит и выеденного яйца, что, надеюсь, в Сенате США прекрасно понимают, благодаря достаточному количеству информации из собственных источников. Но, то, что волки продолжают примерять овечьи шубы – факт неоспоримый. Правда, данный, конкретный факт больше относится не к волчьей стае, а, скорее, к сходке аниматоров.

      Читайте также: Чем черт не шутит: Минобороны России вытягивает деньги из ВПК

      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новини політики Новини США Новини Росії Публікації
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Россия врет США о сверхзвуковых ракетоносцах-бомбардировщиках
      сьогодні , 08:40 Россия врет США о сверхзвуковых ракетоносцах-бомбардировщиках
      Злой Одессит 1380
      Україна – Польща: як змінять "антибандерівський" закон та що це означає
      17 січня , 21:11 Україна – Польща: як змінять "антибандерівський" закон та що це означає
      Євгенія Мазур 2150
      Де у Європі найдешевше м'ясо курки: Україна – серед лідерів
      16 січня , 17:00 Де у Європі найдешевше м'ясо курки: Україна – серед лідерів
      1424
      Що таке булінг, його види і як з ним боротись в школах України
      17 січня , 20:01 Що таке булінг, його види і як з ним боротись в школах України
      2369
      Трудова міграція: ситуація не покращується?
      17 січня , 19:02 Трудова міграція: ситуація не покращується?
      Михайло Поживанов 854
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук