Волкер оцінив результативність антиросійських санкцій
Наразі санкції проти Росії не привели до миру в Україні, проте у майбутньому вони все ж вдарять по керівництву Росії.
Таку думку висловив спеціальний представник США по Україні Курт Волкер, повідомляє "Інтерфакс".
"Я б не сказав що санкції не працюють, я б сказав, що вони не спрацювали. Думаю, в Росії багато хто усвідомлює, що санкції негативно впливають на їх країну. І вплинуть ще більше, якщо обмежувальні заходи будуть відновлювати і далі. А це так і буде", – сказав він.
Читайте також: Росія змінить свою позицію щодо окупації Донбасу, – Волкер
Волкер нагадав, що ЄС регулярно продовжує санкції, а США згодом додадуть до списку нові імена.
Я думаю, що всі розуміють, що з плином часу це завдаватиме Росії шкоди, і в Росії хочуть, щоб санкції зняли, але умовою для їх виконання є фактичне виконання Мінських домовленостей,
– наголосив Волкер.
Вибір редакції
-
Головні новини 24 січня: з полону звільнили ще одного бійця, Vodafone висунув ультиматум бойовикамсьогодні , 08:01
-
З України можуть зробити напівколонію, – експерт закликав розумно ставитись до вимог СШАсьогодні , 07:01
-
Це на експорт? – американського генерала здивували дії України в оборонній сферісьогодні , 05:22