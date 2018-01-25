Волкер оцінив результативність антиросійських санкцій

Наразі санкції проти Росії не привели до миру в Україні, проте у майбутньому вони все ж вдарять по керівництву Росії.

Таку думку висловив спеціальний представник США по Україні Курт Волкер, повідомляє "Інтерфакс".

"Я б не сказав що санкції не працюють, я б сказав, що вони не спрацювали. Думаю, в Росії багато хто усвідомлює, що санкції негативно впливають на їх країну. І вплинуть ще більше, якщо обмежувальні заходи будуть відновлювати і далі. А це так і буде", – сказав він.

Читайте також: Росія змінить свою позицію щодо окупації Донбасу, – Волкер

Волкер нагадав, що ЄС регулярно продовжує санкції, а США згодом додадуть до списку нові імена.

Я думаю, що всі розуміють, що з плином часу це завдаватиме Росії шкоди, і в Росії хочуть, щоб санкції зняли, але умовою для їх виконання є фактичне виконання Мінських домовленостей,

– наголосив Волкер.