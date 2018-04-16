Волкер пригрозив Путіну новими антиросійськими санкціями

Європейський союз повинен ввести санкції проти близького оточення президента Російської Федерації Володимира Путіна, як це зробили США.

Про це заявив спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер в інтерв'ю італійській газеті La Stampa.

Читайте також: Ще одна країна може значно посилити санкції проти Росії

"Ми ввели нові санкції щодо людей, близьких до президента Росії Володимира Путіна, і було б дуже корисно, якби Європейський союз слідував нашому прикладу", – заявив він.

Водночас, Волкер застеріг Італію від зняття санкцій з Росії в односторонньому порядку.

Італія не може скасувати санкції проти Росії, оскільки це може призвести до серйозних ускладнень для країни, в першу чергу у відносинах з Брюсселем. Це загальноєвропейські заходи, а не італійські, і відмова від них створює проблеми у відносинах Євросоюзу. На практиці санкції скасувати складно,

– додав він.

Спецпредставник США наголосив, що обмежувальні заходи проти Росії необхідно зберігати і, можливо, навіть посилювати.

"Скасовувати санкції точно було б неправильним сигналом. Ми маємо гарантувати, що санкції залишаться в силі, а, можливо, і посиляться через дії Росії", – сказав Волкер.

За його словами, причиною для введення та посилення санкцій є те, що Росія не дотримується зобов'язань щодо виконання Мінських домовленостей та інші неправомірні речі, зокрема, атака із застосуванням нервово-паралітичного газу у Великій Британії.

Нагадаємо, 6 квітня США запровадили персональні санкції проти наближених до президента Росії Володимира Путіна олігархів. У переліку опинилось 38 російських багатіїв. Внаслідок санкцій російські олігархи загалом за один день втратили щонайменше 12 мільярдів доларів. Найбільше з російських товстосумів постраждав Олег Дерипаска, наближений до Путіна. Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна теж має намір запровадити санкції проти російських олігархів, аналогічні до тих, що ввели раніше США.