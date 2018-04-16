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ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Волкер пригрозив Путіну новими антиросійськими санкціями

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Волкер наголосив, що ЄС має ввести санкції проти оточення Путіна за прикладом США
Волкер наголосив, що ЄС має ввести санкції проти оточення Путіна за прикладом США / Фото з відкритих джерел

Європейський союз повинен ввести санкції проти близького оточення президента Російської Федерації Володимира Путіна, як це зробили США.

Про це заявив спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер в інтерв'ю італійській газеті La Stampa.

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"Ми ввели нові санкції щодо людей, близьких до президента Росії Володимира Путіна, і було б дуже корисно, якби Європейський союз слідував нашому прикладу", – заявив він.

Водночас, Волкер застеріг Італію від зняття санкцій з Росії в односторонньому порядку.

Італія не може скасувати санкції проти Росії, оскільки це може призвести до серйозних ускладнень для країни, в першу чергу у відносинах з Брюсселем. Це загальноєвропейські заходи, а не італійські, і відмова від них створює проблеми у відносинах Євросоюзу. На практиці санкції скасувати складно,
– додав він.

Спецпредставник США наголосив, що обмежувальні заходи проти Росії необхідно зберігати і, можливо, навіть посилювати.

"Скасовувати санкції точно було б неправильним сигналом. Ми маємо гарантувати, що санкції залишаться в силі, а, можливо, і посиляться через дії Росії", – сказав Волкер.

За його словами, причиною для введення та посилення санкцій є те, що Росія не дотримується зобов'язань щодо виконання Мінських домовленостей та інші неправомірні речі, зокрема, атака із застосуванням нервово-паралітичного газу у Великій Британії.

Нагадаємо, 6 квітня США запровадили персональні санкції проти наближених до президента Росії Володимира Путіна олігархів. У переліку опинилось 38 російських багатіїв. Внаслідок санкцій російські олігархи загалом за один день втратили щонайменше 12 мільярдів доларів. Найбільше з російських товстосумів постраждав Олег Дерипаска, наближений до Путіна. Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна теж має намір запровадити санкції проти російських олігархів, аналогічні до тих, що ввели раніше США.

Теги: Новини політики Санкції Новини США Новини Росії Курт Волкер Володимир Путін Мінські домовленості Отруєння Сергія Скрипаля
Джерело: 24 Канал
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