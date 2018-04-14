Волкер прокоментував можливий наступ Росії на Донбасі найближчим часом
Спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що не бачить поки фактів, які б свідчили про новий наступ Росії на Україну.
За його словами, все те, що зараз відбувається на окупованому Донбасі, є таким же, як і три з половиною роки тому, коли закінчилась активна фаза бойових дій.
"Росіяни вже чотири роки підтримують конфлікт на Донбасі. Але я не думаю, що рух на російсько-українському кордоні зараз відрізняється від того, що ми бачили три з половиною роки тому", – приводить слова Волкера ТСН.
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Джерело: 24 Канал
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