Волкер прокоментував можливий наступ Росії на Донбасі найближчим часом

Спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що не бачить поки фактів, які б свідчили про новий наступ Росії на Україну.

За його словами, все те, що зараз відбувається на окупованому Донбасі, є таким же, як і три з половиною роки тому, коли закінчилась активна фаза бойових дій.

"Росіяни вже чотири роки підтримують конфлікт на Донбасі. Але я не думаю, що рух на російсько-українському кордоні зараз відрізняється від того, що ми бачили три з половиною роки тому", – приводить слова Волкера ТСН.

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