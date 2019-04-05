Волкер: РФ тестуватиме інструменти своєї гібридної війни на новому українському президентові

Хто б не став новим президентом України, Росія продовжить тестувати на цій людині інструменти своєї гібридної війни.

Такої думки дотримується спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер. Такий висновок він зробив, аналізуючи поведінку Росії до сих пір. Про це Волкер розповів в інтерв’ю американському PBS News.

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Ґрунтуючись на поведінці РФ досі, можна припустити, що вона продовжить тестувати будь-кого, хто стане президентом України. Росія зробила вторгнення. Вона захопила територію. Вона підтримує продовження бойових дій. У наявності різні види пропаганди: RT, Sputnik, кібернапади. Всі інструменти гібридної війни представлені в Україні,

– сказав він.

Характеризуючи основних претендентів на пост глави української держави, Волкер назвав лідера президентської кампанії Володимира Зеленського "кандидатом, який бореться проти чинного президента". А чинний глава держави Петро Порошенко, на думку Волкера, "немов, каже: я важко працював, у мене багато досягнень, але потрібно зробити більше".

"Тепер українське суспільство має вибрати: чи хочуть вони когось, хто виступає проти істеблішменту і обіцяє масштабні реформи? Або вони хочуть когось, хто, можливо, розчарував в деяких аспектах, однак, зробив більше для реформ, ніж будь-хто інший в Україні за останні 20 років і протистоїть Путіну?" – додав він.

Хто перемагає на виборах президента?Після підрахунку ЦВК 100% голосів першого туру виборів лідером президентської гонки є Володимир Зеленський, який набирає 30,24% голосів виборців, Петро Порошенко – 15,95%. За Юлію Тимошенко проголосували 13,40% виборців, за Юрія Бойка – 11,67%, за Анатолія Гриценка – 6,91%. Явка склала 62,8% виборців.