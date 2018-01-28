Волкер розкрив плани Кремля щодо миротворців на Донбасі

Сполучені Штати Америки та ООН ніколи не погодяться на запровадження миротворчої місії для Донбасу на умовах Росії.

Таку думку висловив спецпредставник Держдепу США Курт Волкер у коментарі "Радіо Свобода".

Читайте також: Росія принесла конфлікт на Донбас, відтак Україна захищає себе, – Волкер

Як ви знаєте, Росія запропонувала іншу концепцію – так звану захисну силу, що оберігала би лише спостерігачів ОБСЄ. Вона не могла б гарантувати безпеку в регіоні, проте вела б переговори з двома підконтрольними їй силами, які там є присутніми. Контроль за кордоном вона не передбачає. Тому нескінченний потік російських сил та озброєння через міжнародний кордон тривав би,

– підкреслив дипломат.

За його словами, на такі заходи жодним чином не погодяться Сполучені Штати або ООН, оскільки така концепція не гарантуватиме безпеку, а лише поглибить конфлікт.

"І жодна країна, що надає війська, не захоче опинитись у такій ситуації, коли є відкритий кордон і маріонеткові угруповання", – зауважив Волкер.

Водночас він додає, що Сполучені Штати, Франція та Німеччина запропонували взяти таку пропозицію за основу, проте перетворити її на миротворчу місію.

"Це створило б відповідальність за безпеку в регіоні, дало б можливість українській стороні контролювати українсько-російський кордон. Однак кордон би це не закрило. Він залишиться в такому разі відкритим, проте з’явиться контроль. Війська та озброєння не перетинатимуть його. Це дасть підґрунтя для реалізації мінських угод. Наразі маємо дуже різні концепції того, що хотіли б бачити в результаті", – констатував представник Держдепу.