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УСИК – БРІЄДІС МІТИНГИ В РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Волкер розкрив плани Кремля щодо миротворців на Донбасі

21:28, 28 січня 6571 Читать новость на русском
Курт Волкер (у центрі)
Курт Волкер (у центрі) / Соцмережі

Сполучені Штати Америки та ООН ніколи не погодяться на запровадження миротворчої місії для Донбасу на умовах Росії.

Таку думку висловив спецпредставник Держдепу США Курт Волкер у коментарі "Радіо Свобода".

Читайте також: Росія принесла конфлікт на Донбас, відтак Україна захищає себе, – Волкер

Як ви знаєте, Росія запропонувала іншу концепцію – так звану захисну силу, що оберігала би лише спостерігачів ОБСЄ. Вона не могла б гарантувати безпеку в регіоні, проте вела б переговори з двома підконтрольними їй силами, які там є присутніми. Контроль за кордоном вона не передбачає. Тому нескінченний потік російських сил та озброєння через міжнародний кордон тривав би,
– підкреслив дипломат.

За його словами, на такі заходи жодним чином не погодяться Сполучені Штати або ООН, оскільки така концепція не гарантуватиме безпеку, а лише поглибить конфлікт.

"І жодна країна, що надає війська, не захоче опинитись у такій ситуації, коли є відкритий кордон і маріонеткові угруповання", – зауважив Волкер.

Водночас він додає, що Сполучені Штати, Франція та Німеччина запропонували взяти таку пропозицію за основу, проте перетворити її на миротворчу місію.

"Це створило б відповідальність за безпеку в регіоні, дало б можливість українській стороні контролювати українсько-російський кордон. Однак кордон би це не закрило. Він залишиться в такому разі відкритим, проте з’явиться контроль. Війська та озброєння не перетинатимуть його. Це дасть підґрунтя для реалізації мінських угод. Наразі маємо дуже різні концепції того, що хотіли б бачити в результаті", – констатував представник Держдепу.

Теги: Війна на Донбасі Новини Росії Новини політики Новини України Новини США Курт Волкер Україна – Росія ООН Миротворчий контингент
Джерело: 24 Канал
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