Волкер розповів, що загрожує Зеленському після поступок Путіну

Якщо майбутній президент України Володимир Зеленський вирішить досягнути врегулювання на Донбасі, відмовившись від частини територій на користь Росії, ставлення українців до нього дуже швидко стане негативним.

У такому разі новообраний президент дуже швидко налаштує людей проти себе, вважає спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер, пише угорське видання Valasz Online.

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У межах своєї передвиборчої програми Зеленський говорив протилежне – він наполягагав на повному відновленні суверенітету та територіальної цілісності України.

В іншому разі він дуже швидко налаштує людей проти себе,

– сказав Волкер.

Представник Держдепу США вважає, що сторонам необхідно розвивати пропозицію про надсилання на Донбас миротворчої місії ООН, бо це "найкращий шлях вперед". Разом з тим, Україні необхідно продовжувати розвивати економічні, політичні реформи, реформи сектору безпеки та стійкість як країни.

"Ми сподіваємося, що ефективний процес припинення війни на сході можливий, що Росія може забезпечити мир, але чи зробить це Росія чи ні, все одно потрібно допомагати Україні стати успішною і стійкою країною", – зазначив він.

Волкер також додав, США прогнозували перемогу Володимира Зеленського на президентських виборах. Однак впевненості щодо цього не мали, адже "в Україні може статися все".

Зазначимо, Курт Волкер також вважає, що бажання Зеленського вести прямий діалог з лідером Росії Володимиром Путіним – це правильне рішення.

ЦВК офіційно оголосила результати другого туру виборів президента України. Президентом України обраний Володимир Зеленський. Він отримав 73,22% голосів, а Петро Порошенко – 24,45%. Відрив між кандидатами – понад 48%.



Підтримка кандидатів по областях: інфографіка

Коли Зеленський офіційно стане президентом?Тепер офіційні результати виборів мають бути опубліковані в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр". Після цього починається відлік до інавгурації. За законом, вона має відбутися не пізніше, ніж за 30 днів після публікації в офіційній пресі. Дату інавгурації за поданням спікера парламенту має призначити Верховна Рада.