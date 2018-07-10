Волкер розповів, як зміняться відносини між США і РФ після зустрічі Трампа з Путіним

Президент США Дональд Трамп після зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним навряд чи послабить тиск на Російську Федерацію у питанні України.

Таку думку висловив спецпредставник Державного департаменту США Курт Волкер в інтерв'ю Bild.

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Спецпредставник зазначив що США зацікавлені в завершенні конфлікту на Донбасі і введенні миротворчої місії ООН. Але, на його думку, Путін буде заперечувати участь Росії у конфлікті, тому зрушення у відносинах неможливі.

"На жаль, цілком імовірно, що Путін буде продовжувати заперечувати свою участь у конфлікті і, як наслідок, немає жодних підстав очікувати будь-якого прогресу", – підкреслив Волкер.

Нагадаємо, 16 липня відбудеться зустріч лідера РФ Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа в столиці Фінляндії – Гельсінкі. За словами радника Білого дому з національної безпеки Джона Болтона, який був з візитом у Москві, президент США Дональд Трамп питатиме Володимира Путіна про його заперечення того, що Росія втрутилась в американські вибори 2016 року. Він також зазначив, що позиція США щодо санкцій полягає в тому, що вони повинні залишатися. Крім того, Болтон заявив, що слова Дональда Трампа про можливе визнання анексії Криму Росією не є позицією Сполучених Штатів.