12:07
10 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
27°C
27°C 19°C
  • середа
    27°C 22°C
  • четвер
    27°C 19°C
  • п'ятниця
    25°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Вату бомбить від "небезпечних" хорватів. Любовне кіно від патріарха
Вєсті Кремля
23:55, 9 липня
Вєсті.UA. Сварки Ляшка та Лещенка. Надприродні здібності Барни
Вєсті.UA
22:09, 9 липня
Ваша фірма вже не ваша: як працюють брудні реєстратори і чи можна покласти їхнім махінаціям край
ЦРУ
09:03, 6 липня
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, сьогодні
Згадати Все. Пан+Пані: перша газета "про це"
Згадати все
22:57, 6 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Волкер розповів, як зміняться відносини між США і РФ після зустрічі Трампа з Путіним

603 Читать новость на русском
Спецпредставник Державного департаменту США Курт Волкер
Спецпредставник Державного департаменту США Курт Волкер / Уніан

Президент США Дональд Трамп після зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним навряд чи послабить тиск на Російську Федерацію у питанні України.

Таку думку висловив спецпредставник Державного департаменту США Курт Волкер в інтерв'ю Bild.

Читайте також: Волкер розповів, чи визнають США анексію Криму

Спецпредставник зазначив що США зацікавлені в завершенні конфлікту на Донбасі і введенні миротворчої місії ООН. Але, на його думку, Путін буде заперечувати участь Росії у конфлікті, тому зрушення у відносинах неможливі. 

"На жаль, цілком імовірно, що Путін буде продовжувати заперечувати свою участь у конфлікті і, як наслідок, немає жодних підстав очікувати будь-якого прогресу", – підкреслив Волкер.

Нагадаємо, 16 липня відбудеться зустріч лідера РФ Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа в столиці Фінляндії – Гельсінкі. За словами радника Білого дому з національної безпеки Джона Болтона, який був з візитом у Москві, президент США Дональд Трамп питатиме Володимира Путіна про його заперечення того, що Росія втрутилась в американські вибори 2016 року. Він також зазначив, що позиція США щодо санкцій полягає в тому, що вони повинні залишатися. Крім того, Болтон заявив, що слова Дональда Трампа про можливе визнання анексії Криму Росією не є позицією Сполучених Штатів.

Теги: Новини України Новини політики Новини США Дональд Трамп Володимир Путін Курт Волкер
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як і чому Україна стала причиною скандалу на Чемпіонаті світу з футболу у Росії
9 липня, 21:01 Як і чому Україна стала причиною скандалу на Чемпіонаті світу з футболу у Росії
Ігор Саджениця 4648
К какой цивилизации принадлежит Украина?
сьогодні, 12:02 К какой цивилизации принадлежит Украина?
Катерина Одарченко 27
Пиво випередило вино: цікава статистика Instagram
6 липня, 10:00 Пиво випередило вино: цікава статистика Instagram
737
Новий рівень автобізнесу в Україні: відкриття центрів Jaguar Land Rover
9 липня, 16:00 Новий рівень автобізнесу в Україні: відкриття центрів Jaguar Land Rover
Слава Україні: як хорвати та українці спровокували скандал на ЧС-2018
сьогодні, 12:01 Слава Україні: як хорвати та українці спровокували скандал на ЧС-2018
Яніна Ткачук 40
Вихідні дні-2018: календар свят в Україні
 27 червня , 14:37
Як отримати біометричний закордонний паспорт: процедура, ціни, нюанси
 4 червня , 14:02
Вихідні-2018: Кабмін затвердив перенесення робочих днів
 11 січня , 12:12
"У нас гаряча фаза війни": Порошенко гостро висловився про агресію Росії на Донбасі
 6 червня , 14:07
Колючий дріт на кордоні з Україною: для чого Кремль відгороджується від загарбаних територій
 1 червня , 22:11
Як зберегти овочі свіжими у холодильнику
 9 липня , 13:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук