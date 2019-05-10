Волкер: Українці ясно дали зрозуміти – вони прагнуть вступити до ЄС і НАТО

Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що США підтримують прагнення українців бути частиною євроатлантичних структур та вступити до Євросоюзу.

Він запевнив, що Сполучені Штати не будуть торгувати правами українського народу на переговорах в обмін на якісь вигоди. Очевидно, Волкер натякнув на переговори між США та Росією.

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Дипломат наголосив, що тільки українці можуть визначати своє майбутнє.

США никогда не поступятся правами украинского народа на переговорах. Только украинцы могут определять своё будущее, и они ясно дали понять, что хотят, чтобы их суверенитет, их территория были частью евроатлантических структур. США их полностью поддерживают. https://t.co/zwzm8hOPSO — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 9 травня 2019 р.

Віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе під час зустрічі з дипломатами держав-членів ЄС запевнила, що зміна вищого керівництва країни не може змінити зовнішньополітичний курс країни. Адже той закріплений у Конституції та його підтримує більшість українців.

За словами віце-прем'єрки, за останні три роки Україна досягла якісного діалогу з ЄС і НАТО – співпраця стала більш системною, передбачуваною та ефективною. Нині у Кабміні працюють над transition book – допомогою для наступного уряду щодо продовження розпочатих нинішнім урядом євроінтеграційних реформ.

Чи підтримують українці вступ в НАТО?Згідно з результатами дослідження, яке провела Соціологічна група "Рейтинг" 16-23 січня 2019 року, 46% українців підтримали б референдум про вступ в НАТО, 32% проголосували б проти. Всього опитали 6000 українців віком від 18 років. Допустима похибка не перевищує 1,3%.