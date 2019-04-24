01:05
25 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАРИФИ НА ГАЗ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: У Росії друкують монети із Зеленським. Пригоди Кім Чен Ина в Росії
      Вєсті Кремля
      21:41, 24 квітня
      Вєсті.UA: Нові "перемоги" Зеленського. Політичне майбутнє Порошенка
      Вєсті.UA
      20:45, 24 квітня
      Який вигляд мають українські дороги після дорогого ремонту: шокуючі фото та відео
      ЦРУ
      12:38, 19 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дипломатія – від застою до незалежності
      Згадати все
      22:35, 24 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАРИФИ НА ГАЗ

      Волкер: Видача російських паспортів мешканцям Донбасу – пункт окупаційного сценарію

      296 Читать новость на русском
      Росія вдалася до нового кроку з "окупаційного сценарію"
      Росія вдалася до нового кроку з "окупаційного сценарію" / Ілюстративне фото

      Провокація – так спецпредставник держдепу США Курт Волкер назвав указ президента Росії Путіна щодо спрощення процедури видачі російських паспортів жителям окупованого Донбасу. До того ж, цей крок Кремля підриває мінські домовленості і схожий більше на пункт з "окупаційного сценарію", ніж на зусилля для досягнення миру.

      "Донбас – це Україна", – написав Волкер у своєму Twitter. І наголосив: "Люди там – попри те, якій мові спілкування надають перевагу – українці".

      Читайте також: Це правильно, – Волкер про бажання Зеленського вести прямий діалог з Путіним

      "Рішення Росії щодо видачі паспортів мешканцям окупованої частини Донбасу – провокаційне і взяте з "окупаційного сценарію". Воно підриває зусилля, спрямовані на імплементацію мінських домовленостей та відновлення контролю України над Донбасом", – заявив Волкер.

      24 квітня Путін спростив отримання громадянства Росії для жителів Донбасу. Детально про ситуацію та про те, як відреагували Україна і світ – у матеріалі 24 каналу

      Рішення Кремля засудила й посол Франції в Україні Ізабель Дюмон: "Ми засуджуємо рішення Росії щодо спрощеного надання російського громадянства мешканцям Донецька та Луганська. Це рішення суперечить мінським домовленостям".

      Чинний президент Петро Порошенко з цього приводу заявив: "Йдеться фактично про підготовку Кремлем до наступного кроку агресії проти нашої держави – анексії українського Донбасу або створення російського анклаву в Україні".

      Від імені лідера президентських виборів 2019 Володимира Зеленського опублікували у Facebook заяву щодо указу Путіна: "Указом про видачу російських паспортів громадянам України, які перебувають на тимчасово непідконтрольних нашій державі територіях, Російська Федерація визнала свою відповідальність у якості держави-окупанта".

      А от Російська Федерація в особі Путіна пояснила своє рішення "гуманітарними" намірами: "У нас немає жодного бажання створювати проблеми новій українській владі. Але не можемо терпіти ситуацію, за якої люди, що проживають на "території Донецької та Луганської республік", взагалі позбавлені цивільних прав".

      Окуповані
      Мапа тимчасово окупованих Росією українських територій Донбасу

      Читайте також: Розпорядження Путіна про видачу паспортів на Донбасі – це натяк на переговори, – експерт

      Що передбачає скандальний указ Путіна?Заяву на видачу громадянства Росії від жителів псевдореспублік повинні розглядати не довше трьох місяців. Відповідний указ з'явився на сайті російського президента.

      У документі зазначено, що особи, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України мають право звернутися із заявами про вступ у громадянство Російської Федерації у спрощеному порядку. Вони зможуть отримати російські паспорти без обов'язкових іспитів чи дотримання вимоги щодо проживання в РФ терміном у понад п'ять років.

      Основні умови зміни громадянства – наявність паспортів "ЛНР" і "ДНР". Проте охочим слід поїхати до Ростовської області. На місці паспорти отримуватимуть лише проросійські бойовики.

      Україна вже звернулася до Ради безпеки ООН через скандальний указ російського президента. А Радбез ООН проведе засідання з цього приводу найближчим часом – найімовірніше, вже 25 квітня.

      Зверніть увагу: Про паспорт для окупованих, як Путін впливатиме на Донбас та чим це може завершитись

      blog_ava
      Заяву Зеленського щодо долі нормандського формату прокоментували в ОБСЄ
      24 квітня
      16979
      Теги: Новини Росії Новини України Новини політики Володимир Путін Новини Донецька Новини Луганська Війна на Донбасі Курт Волкер Україна – Росія Новини Франції Новини США
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 24 квітня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 24 квітня: здешевшання газу в Україні, паспорти Росії для жителів Донбасу
      24 квітня , 22:01 Головні новини 24 квітня: здешевшання газу в Україні, паспорти Росії для жителів Донбасу
      1097
      Уровень образования в "ЛНР" такой, что и репетитор не поможет
      24 квітня , 22:00 Уровень образования в "ЛНР" такой, что и репетитор не поможет
      Ольга Черненко 444
      Що означає рішення суду про призупинення обов’язкового перейменування УПЦ МП
      24 квітня , 21:00 Що означає рішення суду про призупинення обов’язкового перейменування УПЦ МП
      Ірина Поліщук 4451
      "Динамо" та "Шахтар" не виявили сильнішого в чемпіонаті України
      24 квітня , 20:29 "Динамо" та "Шахтар" не виявили сильнішого в чемпіонаті України
      455
      Убивство Катерини Гандзюк: все, що потрібно знати про справу на сьогодні
      24 квітня , 19:30 Убивство Катерини Гандзюк: все, що потрібно знати про справу на сьогодні
      Світлана Попова 2067
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук