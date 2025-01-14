Знайшли в кабінеті з раною на голові: у Москві вбили співробітника ФСБ Володимира Фещенка

У Росії вбили старшого лейтенанта ФСБ Володимира Фещенка. Його з глибокою раною на лобі знайшли на робочому місці. Фещенка могли вбити через особистий конфлікт.

Про смерть співробітника контррозвідки ФСБ повідомили росЗМІ, передає 24 Канал. Його закривавлене тіло виявили в ніч на 13 січня в будівлі міністерства оборони Росії.

Дивіться також Вчаться десятиліттями, а помирають дуже швидко: ЗМІ назвали втрати військових пілотів Росії

У Росії вбили працівника ФСБ

За попередньою інформацією, перед загибеллю Володимир Фещенко мав конфлікт зі знайомим прапорщиком, з яким він служив на Далекому Сході. Між чоловіками нібито виникла сварка, внаслідок якої нападник смертельно поранив Фещенка.

До слова, напередодні Володимир Фещенко повідомив родині, що цього дня має затриматися на роботі.

Також розглядається версія щодо вбивства через необережність.

Російські джерела чи не вперше не шукали "український слід" у вбивстві співробітника ФСБ. Стверджується, що ймовірного вбивцю затримали одразу ж майже на місці злочину. Свою провину він визнав.

Що відомо про Володимира Фещенка

Російський контррозвідник Володимир Фещенко був спадковим спортсменом і чемпіоном з гирьового спорту. Свого часу проходив службу на Далекому Сході, а після повернення до Росії почав працювати у ФСБ.

Інші вбивства російських військових

17 грудня у Москві вбили російського генерал-лейтенанта Ігоря Кірілова. Він загинув внаслідок вибуху тротилу, який заклали у самокат. Відомо, що Кірілов міг бути причетним до використання забороненої хімічної зброї проти ЗСУ. Саме він говорив росіянам, що Україна розробляє та використовує на війні біологічну зброю.