Страшна аварія трапилася у Києві 25 серпня. П’яний майор на своєму авто збив трьох курсанток на території військового коледжу. За життя дівчат досі борються лікарі, у двох із них ампутували по одній нозі, в іншої – обидві кінцівки поламані. Тим часом у Міноборони назвали ім’я нетверезого водія, що здійснив наїзд. Це – майор Володимир Холодний.

Він є начальником курсу факультету підготовки військових лікарів. Холодного вже затримали, наразі він перебуває у СІЗО, передає пресслужба Міністерства оборони України.

Головне П'яний водій наїхав на трьох курсанток: двом ампутували по нозі, в іншої – зламані обидві

Що відомо про Володимира Холодного:

Він перебував за кермом Toyota Prius, який в'їхав в дівчат.

Володимир Холодний, 1974 року народження, є майором, начальником курсу факультету підготовки військових лікарів.

За словами матері однієї з потерпілих дівчат, чоловік катався по території частини, і ледь не наїхав на дівчат ще до інциденту.

Під час затримання Холодний, у крові якого виявили 2,9 проміле алкоголю, що майже у 1,5 раза перевищує норму, нібито намагався чинити супротив.

За словами начальника академії, полковника медичної служби Валерія Савицького, Холодний – не викладач, а офіцер управління, який приступив до виконання своїх обов’язків у липні. Тоді ж він перевівся у цю академію.

Машина, якою Холодний наїхав на дівчат, зареєстрована на його дружину – Холодну Лілію Іванівну.

Проти чоловіка порушили провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом до 3 років.

Наразі підозрюваний перебуває в СІЗО, клопотання про запобіжний захід має розглянути Шевченківський райсуд столиці.

Мені соромно як керівнику, що я за гарними службовими рекомендаціями, за відзнаками за участь у бойових діях на Донбасі не зміг розгледіти справжнє обличчя військовослужбовця, який здійснив наїзд,

– сказав Валерій Савицький.

Що відомо про дівчат, яких збив Холодний:

Потерпілим курсанткам по 23 роки, вони – випускниці цивільних медичних вишів.

Нещодавно дівчата склали іспити до Військово-медичної академії.

Коли трапилася аварія, вони саме мали отримати військову форму.

Наразі стан дівчат стабільно тяжкий, втім, вони вже при свідомості та на самостійному диханні.

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