Про це у новому випуску "Хронік зомбоящика" ведучий 24 Каналу Артем Овдієнко. На його думку, у Путіна є нездорова фіксація на Бандері, тому було б цікаво почути думку психіатра на цей рахунок.

До теми Маразм прогресує: Росія вигадала, що Україна створює "бандеро-язичництво".

Під час свого виступу у Санкт-Петербурзі 18 січня Путін знову згадав про Степана Андрійовича.

Але ж в Україні Бандеру, який співпрацював із Гітлером, зведено до рангу національного героя. Як це можна собі уявити? Але всі удають, що цього не помічають, – заявив бункерний дід.

Путін несе маячню про Бандеру: дивитися відео

Знає навіть російська Вікіпедія

На думку ведучого, ця теза з вуст Путіна повторювалася вже разів з 50, якщо округлити. Але, за його словами, для того, щоб зрозуміти, що слова Путіна про Бандеру – брехня, не потрібно гортати українські підручники історії, розпитувати експертів чи занурюватися в архіви та хроніки.

Для цього достатньо загуглити два слова "Степан Бандера" і першим же посиланням буде російськомовна Вікіпедія, з якої боти та ольгінські тролі вимарюють всю правду. Але навіть в рецензованій Кремлем російськомовній Вікіпедії будуть свідчення, які на корені спростовують слова Путіна про нібито співпрацю Бандери з Гітлером.

Після нападу Німеччини на СРСР був заарештований німецькою владою за несанкціоновану спробу проголошення самостійної української держави і поміщений під домашній арешт, а згодом переміщений в концтабір Загсенхаузен, звідки був випущений у вересні 1944 року,

– процитував Вікіпедію Овдієнко.

За словами ведучого, протягом майже всієї німецько-радянської війни, Бандера просидів в німецькому концтаборі, як ув’язнений. Тому путінські байки про те, що Бандера співпрацював з Гітлером, не витримують навіть поверхневої перевірки на достовірність.

"Підсумуємо: Путін вам бреше, недорогі росіяни. Бреше примітивно і навіть особливо не намагається свою брехню замаскувати. Але поясніть мені, чому вас це влаштовує?", – поставив риторичне питання Артем Овдієнко.

Маразм від російських пропагандистів