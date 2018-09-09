Володимир Кличко опублікував курйозне відео з падінням у воду
Відомий у колишньому боксер Володимир Кличко опублікував відео з відпочинку на воді, під час якого з ним трапився курйозний випадок.
На відео, яке Володимир виклав в Instagram, він гребе на дошці для серфінгу. Однак неочікувано ламає весло, і падає у воду.
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"Це про те, що слід бути рушійною силою, рухаючись вперед, навіть якщо ви несподівано впадете, ви будете падати вперед", – підписав це відео Володимир Кличко.
Джерело: 24 Канал
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