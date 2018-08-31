Володимир Кличко повернувся на ринг і показав свою спортивну форму: відео
Колишній чемпіон світу Володимир Кличко провів тренування і заявив, що не хоче припиняти займатися боксом, незважаючи на завершення кар'єри.
Відповідне відео спарингу на рингу Кличко оприлюднив у своєму Іnstagram.
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"Продовжуйте рух незалежно від ваших цілей", – підписав відео Володимир Кличко.
Володимир Кличко, який рік тому заявив про завершення боксерської кар'єри, в черговий раз продемонстрував, що перебуває у відмінній формі і не розгубив навичок і умінь.
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Джерело: 24 Канал
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