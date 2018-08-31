00:57
1 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
12°C
28°C 11°C
  • неділя
    30°C 15°C
  • понеділок
    30°C 17°C
  • вівторок
    30°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Медведєв і фокус зі зникненням. Не намагайтеся покинути Омськ
Вєсті Кремля
21:25, 31 серпня
Вєсті.UA. Білоруський Олег Ляшко. Ворог Луценка – друг Порошенка
Вєсті.UA
20:45, 31 серпня
Бізнес забудовиків: як в Україні наживаються на школах та садочках
ЦРУ
09:00, 31 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Туризм по-радянськи
Згадати все
22:51, 31 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

Володимир Кличко повернувся на ринг і показав свою спортивну форму: відео

1986 Читать новость на русском
Володимир Кличко продемонстрував спортивну форму
Володимир Кличко продемонстрував спортивну форму

Колишній чемпіон світу Володимир Кличко провів тренування і заявив, що не хоче припиняти займатися боксом, незважаючи на завершення кар'єри.

Відповідне відео спарингу на рингу Кличко оприлюднив у своєму Іnstagram.

Читайте також: Топ-10 найбагатших боксерів світу: "Містер Гроші", "Золотий хлопець", Кличко та інші

"Продовжуйте рух незалежно від ваших цілей", – підписав відео Володимир Кличко.

Володимир Кличко, який рік тому заявив про завершення боксерської кар'єри, в черговий раз продемонстрував, що перебуває у відмінній формі і не розгубив навичок і умінь.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

Теги: Новини спорту Володимир Кличко Бокс
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 31 серпня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Вбивство Олександра Захарченка: останні новини
31 серпня, 23:06 Вбивство Олександра Захарченка: останні новини
Головні новини 31 серпня: вбивство Захарченка, викид в Армянську і прощання з Маккейном
31 серпня, 22:41 Головні новини 31 серпня: вбивство Захарченка, викид в Армянську і прощання з Маккейном
Реакція українських лідерів думок на смерть Захарченка: підбірка
31 серпня, 22:01 Реакція українських лідерів думок на смерть Захарченка: підбірка
Блог Соцмережі
Вбивство Захарченка: більше запитань, ніж радості
31 серпня, 20:35 Вбивство Захарченка: більше запитань, ніж радості
Блог Соцмережі
Вбили Захарченка: факти з життя ватажка проросійських бойовиків Донецька
31 серпня, 20:25 Вбили Захарченка: факти з життя ватажка проросійських бойовиків Донецька
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
 13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
"Барселона" націлилася на лідера "Ліверпуля"
 28 травня 2010 , 18:05
26 очок Дірка Новіцкі не допомогли "Далласу" здолати "Мемфіс"
 16 квітня 2013 , 11:05
"Бешикташ" боротиметься за Луческу
 1 квітня 2014 , 12:39
Головний тренер Литви: Мені завжди приємно приїжджати у вашу прекрасну країну
 17 листопада 2014 , 19:57
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук