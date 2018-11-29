Володимир Кличко приєднався до УЄФА

Колишній український боксер Володимир Кличко увійшов до складу опікунської ради Дитячого фонду УЄФА.

Про це оголосили в четвер після засідання правління в Ньйоні (Швейцарія), інформує офіційний сайт УЄФА.

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Кличко увійшов до складу опікунської ради разом з представницею Ради Європи Сніжаною Самарджич-Маркович.

"Ми раді вітати Володимира і Сніжану, - сказав президент УЄФА Александер Чеферін, який є головою Дитячого фонду УЄФА. - Вони віддані боротьбі за поліпшення життя малозабезпечених дітей по всьому світу. І нам дуже пощастило, що тепер ми можемо скористатися їх знаннями та досвідом".

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У свою чергу Кличко заявив, що радий можливості приєднатися до Дитячого фонду УЄФА.

"Кожна дитина має право вірити в краще майбутнє, і я дуже радий можливості приєднатися до Дитячого фонду УЄФА, щоб допомагати іншим, - сказав Кличко. - Ми повинні донести до всіх меседж про те, що немає нічого неможливого. Все можливо, якщо у вас є воля, бажання і розуміння, що ви можете досягти нових цілей".

Головною метою організації є допомога дітям у важких обставинах і захист їх прав.

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