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      Володимир Кличко прокоментував можливість повернення на ринг

      499 Читать новость на русском
      Володимир Кличко
      Володимир Кличко / boxingnews.com.ua

      Відомий український боксер Володимир Кличко у свої 42 роки вирішив не повертатися на професійний ринг.

      За словами журналіста Sports Illustrated Кріса Маннікса, Володимир спростував інформацію про те, що може невдовзі повернутися на ринг.

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      "Володимир Кличко сказав, що чутки про його можливий поєдинок з Ділліаном Уайтом цієї весни не відповідають правді. У текстовому листуванні Кличко назвав балаканину Уайта "фейковими новинами", – написав Кріс Маннікс.

      Мова йде про те, що Уайт пообіцяв завдати поразку Володимиру Кличку, якащо вони будуть битися.

      Нагадаємо, раніше журналіст Стів Банс заявив, що Володимир Кличко може провести бій на стадіоні "Уемблі" у квітні з Ділліаном Уайтом (25-1, 18 КО). Причина – щоб побити рекорд Джорджа Формана, який в 1987 році здолав Майкла Мурера та у віці 45 років став найстаршим чемпіоном світу в суперважкій вазі.

      Варто нагадати, що Володимир Кличко останній бій провів у квітні 2017 року проти Ентоні Джошуа. Британець переміг українця нокаутом, після чого Кличко-молодший довгий час роздумував над можливістю реваншу, але все-таки вирішив закінчити кар'єру.

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      Теги: Володимир Кличко Бокс Спорт
      Джерело: 24 Канал
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