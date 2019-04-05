Володимир Кличко пропонує Порошенку й Зеленському здати аналізи у WADA, він вже відправив запит

Легендарний український боксер, екс-чемпіон світу у суперважкій вазі Володимир Кличко пропонує кандидатам у президенти України Петру Порошенку та Володимиру Зеленському здати аналізи у WADA.

Кличко запевнив, що може допомогти Порошенку та Зеленському з організацією здачі аналізів.

Читайте також: Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо

Сьогоднішні ранкові новини про здачу "допінг контролю" кандидатами в президенти України мене здивували й трішки розсмішили! Справді, якби так спортсмени здавали тести на допінг, то були б усі суперменами. Адже кожен зробив це окремо і причому у "своїй лабораторії".

Якщо ви так відкриті й зацікавлені в об'єктивному результаті, то зробіть це по репутаційно перевіреному методу в міжнародній організації World Anti-Doping Agency. Можу організаційно допомогти в цьому процесі, щоб це не виглядало так по-аматорськи. Довіртеся професіоналам!,

– написав Кличко у своєму Facebook.

Також Кличко додав, що вже відправив запит про можливість таких тестів у WADA і сподівається, що кандидатам в президенти не відмовлять.

Що таке WADA?

Незалежна структура, що здійснює координацію боротьби з допінгом у спорті. Заснована у 1999 році. Штаб-квартира ВАДА розміщується в Монреалі (Канада), поточний президент ВАДА – Джон Фейхі. В агентстві країни представляються за географічним принципом відповідно до п'яти олімпійських регіонів: Африка (3 члени), Америка (5), Азія (4), Європа (6), Океанія (2).



У 2014 році під егідою ВАДА було проведено 283 тисяч проб на допінг у спортсменів. Проби проводили спортивні федерації та національні антидопінгові організації в 32 лабораторіях всього світу. У понад трьох тисячах аналізах виявили заборонені речовини. Серед національних антидопінгових організацій найбільше виконали перевірку Китай (13 тисяч), Росія (12 тисяч) та Німеччина (9 тисяч).



Серед спортивних дисциплін найбільше перевірялося у футболі – 31 тисяча проба (144 зразки містили заборонені речовини). Серед інших олімпійських видів спорту найбільшу кількість аналізів проведено в легкій атлетиці (25 тисяч), велосипедному спорті (22 тисячі) та водних видах спорту (12 тисяч). Найменше – в керлінгу (306).

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram