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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Володимир Кличко пропонує Порошенку й Зеленському здати аналізи у WADA, він вже відправив запит

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      Володимир Кличко
      Володимир Кличко / facebook.com/KlitschkoOfficial

      Легендарний український боксер, екс-чемпіон світу у суперважкій вазі Володимир Кличко пропонує кандидатам у президенти України Петру Порошенку та Володимиру Зеленському здати аналізи у WADA.

      Кличко запевнив, що може допомогти Порошенку та Зеленському з організацією здачі аналізів.

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      Сьогоднішні ранкові новини про здачу "допінг контролю" кандидатами в президенти України мене здивували й трішки розсмішили! Справді, якби так спортсмени здавали тести на допінг, то були б усі суперменами. Адже кожен зробив це окремо і причому у "своїй лабораторії".

      Якщо ви так відкриті й зацікавлені в об'єктивному результаті, то зробіть це по репутаційно перевіреному методу в міжнародній організації World Anti-Doping Agency. Можу організаційно допомогти в цьому процесі, щоб це не виглядало так по-аматорськи. Довіртеся професіоналам!,
      – написав Кличко у своєму Facebook.

      Також Кличко додав, що вже відправив запит про можливість таких тестів у WADA і сподівається, що кандидатам в президенти не відмовлять.

      Що таке WADA?
      Незалежна структура, що здійснює координацію боротьби з допінгом у спорті. Заснована у 1999 році. Штаб-квартира ВАДА розміщується в Монреалі (Канада), поточний президент ВАДА – Джон Фейхі. В агентстві країни представляються за географічним принципом відповідно до п'яти олімпійських регіонів: Африка (3 члени), Америка (5), Азія (4), Європа (6), Океанія (2).

      У 2014 році під егідою ВАДА було проведено 283 тисяч проб на допінг у спортсменів. Проби проводили спортивні федерації та національні антидопінгові організації в 32 лабораторіях всього світу. У понад трьох тисячах аналізах виявили заборонені речовини. Серед національних антидопінгових організацій найбільше виконали перевірку Китай (13 тисяч), Росія (12 тисяч) та Німеччина (9 тисяч).

      Серед спортивних дисциплін найбільше перевірялося у футболі – 31 тисяча проба (144 зразки містили заборонені речовини). Серед інших олімпійських видів спорту найбільшу кількість аналізів проведено в легкій атлетиці (25 тисяч), велосипедному спорті (22 тисячі) та водних видах спорту (12 тисяч). Найменше – в керлінгу (306).

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      Теги: Новини політики Спорт Петро Порошенко Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Дебати Зеленського з Порошенком Допінг Володимир Кличко
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