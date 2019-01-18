Володимир Кличко розпочав переговори з транслятором і може провести три бої, – The Ring
Колишній домінуючий чемпіон в суперважкій вазі Володимир Кличко (64-5, 53 КО) все-ще може відновити кар'єру.
За інформацією журналу The Ring, українець веде попередні переговори зі стріммінговою платформою DAZN. Йдеться про угоду на три поєдинки. Планується, що Кличко-молодший стане послом компанії, як португальський півзахисник Кріштіану Роналду.
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Джерело повідомляє, що Кличко може провести три бої. Перший повинен відбутися в Німеччині, де Кличко жив багато років, і буде мати статус проміжного. Другим суперником українця стане Тайсон Ф'юрі, а останній бій Кличко проведе проти чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями IBF, WBA, WBO, IBO Ентоні Джошуа.
Зазначимо, що днями сам Кличко заявляв, що не збирається повертатися на ринг у квітні і назвав новини про це першоквітневим жартом.
Натяки на повернення Кличко-молодшого ще в жовтні 2018 року зробив промоутер Едді Хірн, але пізніше менеджер Володимира заявив, що українець не буде повертатися в професійний бокс. Втім, через кілька днів Володимир Кличко спростував наявність менеджера і заявив, що будь-які рішення приймає тільки особисто.
Нагадаємо, Ентоні Джошуа завдав Володимиру Кличко останню поразку в його кар'єрі. У квітні 2017 року британець переміг українця нокаутом, після чого Кличко-молодший довгий час роздумував над можливістю реваншу, але все-таки вирішив закінчити кар'єру.